CASA E JARDIM

Adeus à mesa retangular: formato mais leve ganha espaço nas salas de jantar, melhoram circulação e convivência

Mesas redondas e ovais viram tendência em casas e apartamentos integrados



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 8 de junho de 2026 às 21:00

Mesa redonda substitui o modelo quadrado em projetos que buscam ambientes mais fluidos e funcionais Crédito: Ilustração gerada por IA

Durante muito tempo, a mesa quadrada foi quase uma escolha padrão para salas de jantar. Organizada, fácil de posicionar e familiar na decoração, ela se encaixou bem em casas e apartamentos por anos.

Agora, o uso mais intenso dos ambientes mudou essa lógica. Com salas integradas à rotina, usadas para refeições rápidas, encontros em família e até momentos de trabalho, o formato da mesa passou a interferir diretamente na circulação e na convivência.

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Nesse movimento, modelos redondos e ovais ganharam espaço nos projetos de interiores. Sem quinas marcadas, eles deixam o ambiente mais leve, facilitam a passagem e funcionam bem em salas pequenas, copas integradas e apartamentos compactos.

A mudança também aparece na experiência à mesa. Como não há uma cabeceira principal, todos os lugares ficam mais equilibrados, o que favorece conversas e cria uma sensação mais acolhedora durante as refeições.

Curvas ganham espaço

Salas de jantar deixaram de ser usadas apenas em ocasiões especiais. Em casas e apartamentos mais integrados, esse espaço passou a fazer parte da rotina, seja em refeições rápidas, encontros familiares ou momentos de trabalho.

Com essa mudança, cada detalhe da decoração passou a influenciar não só a aparência do ambiente, mas também a circulação e a forma como as pessoas convivem dentro dele.

Tamanho, posição dos móveis e formato da mesa fazem diferença principalmente em imóveis menores, onde qualquer escolha mal planejada pode deixar o cômodo apertado ou pouco funcional.

Ambiente mais leve

Mesas redondas e ovais aparecem como alternativa mais suave e versátil à mesa quadrada. Sem quinas marcadas, elas ajudam a suavizar a decoração e tornam o ambiente visualmente menos pesado.

Esses formatos também favorecem a circulação ao redor dos móveis, especialmente quando há pouco espaço livre entre a mesa, as cadeiras e os demais elementos da sala.

Por isso, podem funcionar bem em salas pequenas, copas integradas e apartamentos compactos.

Conversa mais próxima

Outro ponto forte está na sensação de proximidade. Em mesas redondas ou ovais, os lugares ficam distribuídos de forma mais equilibrada, sem uma cabeceira principal.

Esse formato facilita conversas, aproxima os moradores e cria uma atmosfera mais acolhedora durante as refeições. Em ambientes usados todos os dias, esse detalhe pesa tanto quanto o visual.

Combina com vários estilos

As mesas curvas também se adaptam a diferentes propostas de decoração. Elas podem aparecer em madeira, vidro, pedra, metal ou materiais mais modernos, o que amplia as possibilidades de composição.

Com isso, funcionam tanto em ambientes clássicos quanto em projetos minimalistas e contemporâneos.

Quadrada ainda funciona

Apesar da tendência, a mesa quadrada não desapareceu. Ela ainda pode ser uma boa escolha em cantos, cozinhas menores ou espaços com medidas muito específicas.