Juliette é internada após mal súbito: 'Tanta dor que não conseguia abrir o pulmão para respirar'

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Fernanda Varela
Publicado em 8 de junho de 2026 às 15:16
A cantora e influenciadora Juliette usou as redes sociais nesta segunda-feira (8) para tranquilizar os fãs após sofrer um mal súbito durante uma viagem a Salvador. A artista recebeu alta médica no domingo (7) e já está em casa, no Rio de Janeiro, mas contou que ainda apresenta inchaço no rosto.
O problema de saúde começou após a participação de Juliette no São João Sinfônico da Orquestra Sinfônica da Bahia, realizado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Horas depois do evento, ela precisou procurar atendimento médico ao apresentar fortes dores, náuseas e episódios de vômito.
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca
Ao relatar o ocorrido, a cantora afirmou que o desconforto foi intenso. Segundo Juliette, a dor dificultava até a respiração, o que levou à realização de diversos exames e ao uso de medicamentos para controlar os sintomas. "Era tanta dor que não conseguia abrir o pulmão para respirar. Vomitei, vomitei. Fiz vários exames, tomei remédio para dor, para enjoo", relatou.
Durante a avaliação médica, foi identificada uma alteração hepática. Apesar da recomendação de acompanhamento, a artista conseguiu retornar ao Rio de Janeiro ainda no domingo.
Já nesta segunda-feira (8), Juliette explicou que não sente mais dores, mas segue monitorando o quadro. “Acordei toda inchada. Não sei se foram os soros que tomei, alguma medicação. Não sei se tem a ver com o fígado inflamado. Já marquei um médico de fígado, mas estou bem e sem dor”, afirmou.