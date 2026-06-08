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Ivete reage após ex viajar com o filho e mandar recado

Cantora deixou comentário em publicação de Daniel Cady

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de junho de 2026 às 18:39

Ivete Sangalo mandou recado para Daniel e Marcelo
Ivete Sangalo mandou recado para Daniel e Marcelo Crédito: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo deixou um comentário na publicação de Daniel Cady sobre uma viagem

especial com o filho, Marcelo Sangalo, à Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Viagem de Daniel Cady com o filho

Daniel Cady e Marcelo Sangalo foram à Chapada dos Veadeiros por Reprodução | Instagram
Daniel Cady e Marcelo Sangalo foram à Chapada dos Veadeiros por Reprodução | Instagram
Daniel Cady e Marcelo Sangalo foram à Chapada dos Veadeiros por Reprodução | Instagram
Daniel Cady e Marcelo Sangalo foram à Chapada dos Veadeiros por Reprodução | Instagram
Daniel Cady e Marcelo Sangalo foram à Chapada dos Veadeiros por Reprodução | Instagram
Daniel Cady e Marcelo Sangalo foram à Chapada dos Veadeiros por Reprodução | Instagram
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Daniel Cady e Marcelo Sangalo foram à Chapada dos Veadeiros por Reprodução | Instagram

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Com um emoji de mãos de oração, ela escreveu: “Parceria”. Na Chapada dos Veadeiros pai e filho estiveram com amigos da família, incluindo o apresentador André Marques, em um festival de música eletrônica em meio a natureza, no qual o jovem, que é filho do nutricionista com Ivete, fez sua estreia como DJ.

“Tem fins de semana que viram memória para o resto da vida. Chapada dos Veadeiros com os meus amigos e o meu filho do lado. Cerrado, céu aberto, aquela energia que só esse lugar tem. Já seria suficiente. Mas ainda veio a Quartzo. A melhor festa que já fui. Música, presença e alegria de verdade”, escreveu Daniel Cady na legenda.

O nutricionista ainda ressaltou o que deseja para o futuro do filho. “No meio de tudo isso, o meu filho estreou como DJ ao lado do tio André Marques. Eu não tinha palavras. Ainda não tenho. Que ele cresça sabendo que a vida pode ser assim: intensa, bonita e cercada de gente que a gente ama. Obrigado a Raquel, André e Ricardo pela companhia maravilhosa”.

Além de Marcelo, Ivete e Daniel são pais das gêmeas Marina e Helena. O casamento da cantora com o nutricionista durou 17 anos e chegou ao fim em novembro do ano passado.

Tags:

Ivete Sangalo Daniel Cady

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