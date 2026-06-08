SÃO PAULO

Pequena cidade no Brasil tem a área urbana tão densa quanto capitais internacionais como Barcelona, Milão e Paris, serviços mais próximos e disputa por espaços

Apesar de possuir infraestrutura de cidade grande, Taboão da Serra possui uma pequena área territorial



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 8 de junho de 2026 às 11:11

Município ostenta a impressionante marca de 13.416 hab/km² Crédito: Reginaldomaia / Wikimedia Commons

Taboão da Serra, na Grande São Paulo, concentra um dado que ajuda a entender a pressão urbana ao redor da capital paulista. O município tem 273.542 moradores e apenas 20,388 km² de área, segundo o Censo 2022.

Essa combinação colocou a cidade no topo da densidade demográfica do Brasil. São 13.416,81 habitantes por km², uma marca que transforma Taboão em um retrato extremo de como cidades pequenas em território podem virar grandes centros urbanos.

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Por que Taboão da Serra é tão densa?

A densidade demográfica é uma conta simples: divide-se a população pela área do município. Em Taboão da Serra, o resultado é alto porque muita gente vive em um território menor do que o de vários bairros da capital paulista.

O IBGE informa que a cidade tinha 273.542 habitantes no Censo 2022. Já o perfil oficial da Prefeitura de Taboão da Serra registra área de 20,388 km², densidade de 13.416,81 habitantes por km² e grau de urbanização de 100%.

Ou seja, dentro da área metropolitana, toda a região rural já foi convertida em cidade Crédito: Daiane OSilva / Wikimedia Commons

Em muitas cidades brasileiras, regiões agrícolas, matas, represas ou distritos distantes reduzem a média de moradores por km². Em Taboão, quase tudo é cidade.

O que muda para quem mora em uma cidade densa?

Viver em uma cidade muito densa costuma significar mais proximidade. Serviços essenciais, como hospitais, mercados e escolas, podem ficar mais perto. Esse é um dos lados positivos de um município compacto.

Por outro lado, a mesma concentração pode aumentar a disputa por espaço. Trânsito, verticalização, enchentes, barulho, falta de áreas de lazer e sobrecarga dos serviços públicos tendem a pesar mais quando o território já está quase todo ocupado.

O excesso de pessoas em uma área pequena causa sobrecarga nos sistemas básicos que geram problemas recorrentes Crédito: Jardiel Carvalho / Wikimedia Commons

Densidade precisa vir com planejamento

Um estudo publicado em 2024 na revista Communications Earth & Environment ajuda a ampliar a discussão. A pesquisa analisou a relação entre áreas verdes, densidade populacional e cidades compactas.

Os autores apontam que cidades compactas e áreas verdes não precisam ser inimigas. O problema surge quando a busca por mais moradia elimina árvores, praças e espaços livres sem criar soluções equivalentes para saúde, clima e convivência.