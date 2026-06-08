Pequena cidade no Brasil tem a área urbana tão densa quanto capitais internacionais como Barcelona, Milão e Paris, serviços mais próximos e disputa por espaços

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 8 de junho de 2026 às 11:11
Taboão da Serra, na Grande São Paulo, concentra um dado que ajuda a entender a pressão urbana ao redor da capital paulista. O município tem 273.542 moradores e apenas 20,388 km² de área, segundo o Censo 2022.
Essa combinação colocou a cidade no topo da densidade demográfica do Brasil. São 13.416,81 habitantes por km², uma marca que transforma Taboão em um retrato extremo de como cidades pequenas em território podem virar grandes centros urbanos.
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A densidade demográfica é uma conta simples: divide-se a população pela área do município. Em Taboão da Serra, o resultado é alto porque muita gente vive em um território menor do que o de vários bairros da capital paulista.
O IBGE informa que a cidade tinha 273.542 habitantes no Censo 2022. Já o perfil oficial da Prefeitura de Taboão da Serra registra área de 20,388 km², densidade de 13.416,81 habitantes por km² e grau de urbanização de 100%.
Em muitas cidades brasileiras, regiões agrícolas, matas, represas ou distritos distantes reduzem a média de moradores por km². Em Taboão, quase tudo é cidade.
Viver em uma cidade muito densa costuma significar mais proximidade. Serviços essenciais, como hospitais, mercados e escolas, podem ficar mais perto. Esse é um dos lados positivos de um município compacto.
Por outro lado, a mesma concentração pode aumentar a disputa por espaço. Trânsito, verticalização, enchentes, barulho, falta de áreas de lazer e sobrecarga dos serviços públicos tendem a pesar mais quando o território já está quase todo ocupado.
Um estudo publicado em 2024 na revista Communications Earth & Environment ajuda a ampliar a discussão. A pesquisa analisou a relação entre áreas verdes, densidade populacional e cidades compactas.
Os autores apontam que cidades compactas e áreas verdes não precisam ser inimigas. O problema surge quando a busca por mais moradia elimina árvores, praças e espaços livres sem criar soluções equivalentes para saúde, clima e convivência.
A pesquisa destaca que a vegetação urbana pode reduzir calor, melhorar a qualidade do ar, incentivar atividade física e contribuir para a saúde mental. Mesmo em áreas densas, intervenções como árvores de rua, parques pequenos e telhados verdes podem fazer diferença.