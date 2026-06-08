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Pequena cidade no Brasil tem a área urbana tão densa quanto capitais internacionais como Barcelona, Milão e Paris, serviços mais próximos e disputa por espaços

Apesar de possuir infraestrutura de cidade grande, Taboão da Serra possui uma pequena área territorial

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 8 de junho de 2026 às 11:11

Município ostenta a impressionante marca de 13.416 hab/km²
Município ostenta a impressionante marca de 13.416 hab/km² Crédito: Reginaldomaia / Wikimedia Commons

Taboão da Serra, na Grande São Paulo, concentra um dado que ajuda a entender a pressão urbana ao redor da capital paulista. O município tem 273.542 moradores e apenas 20,388 km² de área, segundo o Censo 2022.

Essa combinação colocou a cidade no topo da densidade demográfica do Brasil. São 13.416,81 habitantes por km², uma marca que transforma Taboão em um retrato extremo de como cidades pequenas em território podem virar grandes centros urbanos.

Cidades em que mercados vão fechar aos domingos

Afonso Cláudio (ES) por REprodução
Água Doce do Norte (ES) por Divulgaçao
Águia Branca (ES) por Divulgaçao
Alegre (ES) por Divulgação
Alfredo Chaves (ES) por Divulgação
Alto Rio Novo (ES) por Divulgação
Anchieta (ES) por Reprodução
Apiacá (ES) por Divulgação
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Atílio Vivácqua (ES) por Reprodução
Baixo Guandu (ES) por Reprodução
Barra de São Francisco (ES) por Reprodução
Boa Esperança (ES) por Divulgacão
Bom Jesus do Norte (ES) por Divulgação
Ibitirama (ES) por Reprodução
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Cachoeiro de Itapemirim (ES) por Divulgação
Colatina (ES) por Reprodução
Conceição da Barra (ES) por Divulgação
Conceição do Castelo por Divulgação
Divino de São Lourenço (ES) por Divulgação
Domingos Martins (ES) por R
Dores do Rio Preto (ES) por Reprodução
Ecoporanga (ES) por Reprodução
Fundão (ES) por Divulgação
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Iúna (ES) por Divulgação
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Mucurici (ES) por Divulgação
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Vargem Alta (ES) por Reprodução
Venda Nova do Imigrante (ES) por Reprodução
Viana (ES) por Reprodução
Vila Pavão (ES) por Reprodução
Vila Valério (ES) por Reprodução
Vila Velha (ES) por Reprodução
Vitória (ES) por Reprodução
1 de 78
Afonso Cláudio (ES) por REprodução

Por que Taboão da Serra é tão densa?

A densidade demográfica é uma conta simples: divide-se a população pela área do município. Em Taboão da Serra, o resultado é alto porque muita gente vive em um território menor do que o de vários bairros da capital paulista.

O IBGE informa que a cidade tinha 273.542 habitantes no Censo 2022. Já o perfil oficial da Prefeitura de Taboão da Serra registra área de 20,388 km², densidade de 13.416,81 habitantes por km² e grau de urbanização de 100%.

Ou seja, dentro da área metropolitana, toda a região rural já foi convertida em cidade
Ou seja, dentro da área metropolitana, toda a região rural já foi convertida em cidade Crédito: Daiane OSilva / Wikimedia Commons

Em muitas cidades brasileiras, regiões agrícolas, matas, represas ou distritos distantes reduzem a média de moradores por km². Em Taboão, quase tudo é cidade.

O que muda para quem mora em uma cidade densa?

Viver em uma cidade muito densa costuma significar mais proximidade. Serviços essenciais, como hospitais, mercados e escolas, podem ficar mais perto. Esse é um dos lados positivos de um município compacto.

Por outro lado, a mesma concentração pode aumentar a disputa por espaço. Trânsito, verticalização, enchentes, barulho, falta de áreas de lazer e sobrecarga dos serviços públicos tendem a pesar mais quando o território já está quase todo ocupado.

O excesso de pessoas em uma área pequena causa sobrecarga nos sistemas básicos que geram problemas recorrentes
O excesso de pessoas em uma área pequena causa sobrecarga nos sistemas básicos que geram problemas recorrentes Crédito: Jardiel Carvalho / Wikimedia Commons

Densidade precisa vir com planejamento

Um estudo publicado em 2024 na revista Communications Earth & Environment ajuda a ampliar a discussão. A pesquisa analisou a relação entre áreas verdes, densidade populacional e cidades compactas.

Os autores apontam que cidades compactas e áreas verdes não precisam ser inimigas. O problema surge quando a busca por mais moradia elimina árvores, praças e espaços livres sem criar soluções equivalentes para saúde, clima e convivência.

A pesquisa destaca que a vegetação urbana pode reduzir calor, melhorar a qualidade do ar, incentivar atividade física e contribuir para a saúde mental. Mesmo em áreas densas, intervenções como árvores de rua, parques pequenos e telhados verdes podem fazer diferença.

Tags:

Brasil Cidades são Paulo

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