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Como reis e rainhas: 6 signos receberão um tratamento especial do universo, com privilégios e sorte, até 12 de junho

Esses nativos podem receber apoio, reconhecimento e oportunidades que tornam a vida muito mais leve nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de junho de 2026 às 13:00

Signos e poder
Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

Os próximos dias prometem trazer uma energia mais leve e favorável para alguns signos do zodíaco. Segundo a astróloga helenística Eleanor, há um período especialmente positivo até 12 de junho, marcado por apoio, reconhecimento, afeto e oportunidades que parecem surgir sem grandes esforços. É como se a vida decidisse aliviar a pressão por alguns instantes e lembrar que também existem momentos de acolhimento, recompensas e boas surpresas. 

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Áries: Você costuma ser a pessoa que resolve problemas, oferece apoio e assume responsabilidades quando ninguém mais quer fazê-lo. Mas, desta vez, a situação se inverte. Segundo Eleanor, os próximos dias favorecem o recebimento de ajuda, carinho e suporte emocional. Pessoas ao seu redor podem demonstrar preocupação genuína com seu bem-estar e buscar formas de facilitar sua rotina. Permita-se aceitar esse cuidado.

Dica cósmica: Nem sempre você precisa carregar tudo sozinho.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
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Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Câncer: O período promete ser especialmente favorável para você. De acordo com Eleanor, seu brilho pessoal estará em evidência, atraindo atenção positiva, elogios e gestos de generosidade. Você pode perceber que as pessoas estão mais receptivas, compreensivas e dispostas a colaborar. Além disso, sua confiança tende a crescer à medida que percebe o quanto é valorizado.

Dica cósmica: Receba os elogios sem diminuir suas qualidades.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
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Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Libra: Depois de uma fase em que seus esforços pareciam passar despercebidos, os próximos dias podem trazer o reconhecimento que você tanto esperava. Segundo Eleanor, superiores, clientes, parceiros ou pessoas influentes podem demonstrar apreço pelo seu trabalho e pelas suas contribuições. Sua imagem ganha força, e isso pode abrir portas importantes.

Dica cósmica: Não tenha medo de ocupar o espaço que você conquistou.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Escorpião: Você pode voltar a acreditar em sonhos e projetos que pareciam distantes. A astróloga destaca que apoio vindo de uma pessoa experiente, de um mentor ou até de alguém com uma visão diferente da sua poderá ajudar a impulsionar seus próximos passos. O momento favorece expansão, aprendizado e novos horizontes.

Dica cósmica: Sonhos antigos podem ganhar uma nova chance de acontecer.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
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Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Capricórnio: A vida afetiva tende a ficar mais leve e agradável. Segundo Eleanor, demonstrações de carinho, compromisso e reciprocidade ganham força nos próximos dias. Se existe alguém especial na sua vida, você pode perceber mais atenção e dedicação dessa pessoa. Para quem está solteiro, o período favorece conexões mais acolhedoras e sinceras.

Dica cósmica: Aceite o amor quando ele chegar sem precisar ser conquistado à força.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

Peixes: Romance, autoestima e criatividade recebem um impulso especial. Eleanor afirma que você pode se sentir mais admirado, desejado e valorizado por quem está ao seu redor. Além das questões amorosas, o período também favorece projetos criativos e momentos de inspiração. Sua sensibilidade se transforma em um dos seus maiores pontos fortes.

Dica cósmica: Quando você acredita no próprio brilho, os outros também enxergam sua luz.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
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Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

Tags:

Signo Câncer Áries Libra Escorpião Capricórnio Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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