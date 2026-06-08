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Se você ouvir esses pássaros cantando no jardim de casa durante o dia: o que isso significa e por que é um bom sinal

Eles chamam atenção não apenas pelo canto característico, mas também pelo que sua presença indica

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 8 de junho de 2026 às 09:25

Canário-da-terra
Canário-da-terra Crédito: Shutterstock

Se você costuma ouvir o canto de um periquito durante o dia perto de casa, o som pode ir além de um simples ruído aleatório. Ele pode revelar algo importante sobre o ambiente ao seu redor.

Cada vez mais presentes em áreas urbanas, esses pequenos pássaros chamam atenção não apenas pelo canto característico, mas também pelo que sua presença indica. Especialistas apontam que a ocorrência de periquitos em bairros e cidades está diretamente ligada à qualidade ambiental.

Canário-da-terra (aves silvestres)

Canário-da-terra por Shutterstock
Canário-da-terra por Shutterstock
Canário-da-terra por Shutterstock
Canário-da-terra por Reprodução
Canário-da-terra por Reprodução
Canário-da-terra por Reprodução
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Canário-da-terra por Shutterstock
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Canário-da-terra por Shutterstock

Essas aves tendem a ocupar regiões que ainda oferecem condições favoráveis, como presença de árvores, disponibilidade de alimento e níveis mais baixos de poluição. Em outras palavras, quando aparecem, especialmente de forma frequente, podem sinalizar que o ecossistema local está mais equilibrado do que aparenta.

Um indicativo de ambiente saudável

O canto diurno, comportamento típico dos periquitos, está relacionado à comunicação entre indivíduos, marcação de território e interação social. Mas vai além disso: funciona também como um tipo de “termômetro natural” da qualidade ambiental.

Em locais muito degradados ou com pouca vegetação, essas aves dificilmente permanecem por longos períodos. Por isso, o aumento de sua presença em áreas urbanas pode refletir melhorias como maior arborização e preservação de espaços verdes.

Adaptação às cidades

Outro fator que ajuda a explicar esse fenômeno é a capacidade de adaptação dos periquitos. Algumas espécies conseguem se ajustar bem ao ambiente urbano, encontrando alimento em árvores, praças e até em jardins residenciais.

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Essa adaptação, no entanto, não ocorre em qualquer contexto. Mesmo em grandes cidades, elas tendem a se concentrar em regiões que oferecem melhores condições de sobrevivência, reforçando seu papel como indicadores naturais do ambiente.

Mais do que um simples canto

Além de indicar qualidade ambiental, os periquitos também desempenham um papel ativo no equilíbrio do ecossistema. Eles contribuem para a dispersão de sementes, ajudando na manutenção da vegetação local.

Assim, aquele canto que muitas vezes passa despercebido pode ter um significado maior: um sinal de que, mesmo em meio à rotina urbana, ainda existem espaços onde a natureza resiste e continua presente.

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