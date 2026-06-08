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Hoje (8 de junho) pode ser o começo de uma semana que promete mudanças importantes para quem está pronto para agir

A segunda-feira favorece iniciativa, foco e decisões capazes de abrir portas que estavam fechadas há algum tempo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de junho de 2026 às 03:00

Horóscopo
Horóscopo Crédito: Reprodução

Hoje, 8 de junho, a energia será de movimento e renovação. Muitas pessoas sentirão que chegou a hora de sair da espera e assumir uma postura mais ativa diante dos próprios objetivos. O momento favorece organização, produtividade e novas oportunidades. A segunda-feira também traz clareza para assuntos profissionais e pessoais. O que parecia travado pode começar a avançar, desde que exista disposição para agir com responsabilidade e confiança.

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Áries: Hoje você terá energia extra para colocar projetos em andamento. O trabalho favorece iniciativas ousadas e decisões rápidas, desde que sejam bem planejadas. No amor, procure ouvir mais antes de agir. Dica cósmica: Coragem e estratégia formam uma dupla imbatível.

Touro: Hoje será um bom dia para organizar finanças e estabelecer metas mais claras para o futuro. Sua persistência tende a trazer resultados positivos. Nas relações, valorize os pequenos gestos. Dica cósmica: O que é construído com calma costuma durar mais.

Gêmeos: Hoje sua habilidade de comunicação abrirá caminhos importantes. Reuniões, negociações e conversas podem render oportunidades interessantes. Evite dispersar energia em assuntos sem importância. Dica cósmica: Escolha bem onde investir sua atenção.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Câncer: Hoje você poderá enxergar com mais clareza uma situação que vinha gerando dúvidas. O momento favorece decisões práticas e menos influenciadas pela emoção. No amor, a sinceridade fortalece os laços. Dica cósmica: Confie mais na sua capacidade de decidir.

Leão: Hoje será um dia favorável para assumir protagonismo em projetos e liderar iniciativas importantes. Sua confiança estará em alta, mas será importante manter a diplomacia. Dica cósmica: Grandes líderes também sabem ouvir.

Virgem: Hoje sua organização fará toda a diferença. Questões profissionais tendem a avançar quando você confiar mais na própria preparação. Evite criar preocupações antes da hora. Dica cósmica: Nem tudo exige uma solução imediata.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Libra: Hoje parcerias e relacionamentos podem trazer oportunidades inesperadas. O momento favorece acordos, cooperação e decisões compartilhadas. No amor, uma conversa pode trazer mais segurança. Dica cósmica: Algumas portas se abrem quando duas pessoas caminham juntas.

Escorpião: Hoje você terá força para enfrentar pendências e resolver situações que estavam sendo adiadas. O dia favorece produtividade e foco. Evite alimentar ressentimentos antigos. Dica cósmica: Libertar-se do passado abre espaço para o novo.

Sagitário: Hoje será um excelente momento para investir em conhecimento e desenvolvimento pessoal. Novos projetos ganham força e entusiasmo. Nas relações, compartilhe seus planos para o futuro. Dica cósmica: Seu crescimento inspira outras pessoas.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Capricórnio: Hoje questões profissionais e financeiras estarão em destaque. Você poderá perceber oportunidades de crescimento que antes passavam despercebidas. Mantenha a disciplina. Dica cósmica: O sucesso costuma encontrar quem continua avançando.

Aquário: Hoje ideias inovadoras podem trazer soluções para problemas antigos. O dia favorece criatividade, aprendizado e troca de experiências. Não tenha medo de experimentar algo diferente. Dica cósmica: A mudança que você procura pode começar com uma única decisão.

Peixes: Hoje será importante transformar inspiração em ação. Seus sonhos ganham mais força quando acompanhados de planejamento. O momento favorece reorganização de metas e novos começos. Dica cósmica: Acredite mais naquilo que você é capaz de construir.

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