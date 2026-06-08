Como é o apartamento luxuoso de Val Marchiori com quase 900 m², decoração milionária e cavalo em tamanho real

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Heider Sacramento
Publicado em 8 de junho de 2026 às 06:00
Poucos imóveis em São Paulo traduzem tão bem o estilo extravagante e sofisticado de sua proprietária quanto o apartamento de Val Marchiori. Localizado no condomínio de luxo L'Essence Jardins, um dos edifícios residenciais mais exclusivos da capital paulista, o imóvel impressiona pelas dimensões, pela decoração e pelos detalhes que refletem o universo de glamour da socialite.
Com aproximadamente 860 metros quadrados, o apartamento ocupa uma posição privilegiada em um dos endereços mais valorizados da cidade. O projeto de interiores foi desenvolvido pelo arquiteto Guilherme Torres e segue uma proposta contemporânea marcada pelo contraste entre preto e branco, combinação que domina grande parte dos ambientes.
Apartamento de Val Marchiori
O living é um dos espaços mais impressionantes da residência. Amplas salas de estar e jantar se conectam em um ambiente sofisticado, onde obras de arte, móveis de design e objetos decorativos disputam atenção. No centro da decoração está um dos itens mais famosos da casa: uma escultura luminária em formato de cavalo em tamanho real, que se tornou uma das marcas registradas do apartamento.
A área íntima segue o mesmo padrão de luxo. A suíte principal reúne cama com dossel, peças assinadas por designers internacionais e um banheiro revestido com acabamentos sofisticados. Fotografias artísticas, madeira ebanizada e elementos contemporâneos reforçam a identidade visual do imóvel.
Apesar do predomínio do preto e branco, alguns ambientes fogem da paleta clássica. O home theater, por exemplo, aposta em tons de berinjela e detalhes em laranja, criando um espaço mais acolhedor e descontraído para receber convidados e aproveitar momentos de lazer.
O apartamento conta ainda com quatro suítes, amplos espaços sociais e peças decorativas adquiridas ao longo dos anos em viagens internacionais. Muitas delas foram trazidas da Itália, país onde Val também construiu parte de sua trajetória antes de se tornar uma das personalidades mais conhecidas do universo do luxo no Brasil.
Avaliado em dezenas de milhões de reais e situado em um dos condomínios mais luxuosos da cidade, o imóvel ficou conhecido por unir elegância, ostentação e personalidade. Não por acaso, o apartamento frequentemente aparece nas redes sociais da empresária, onde a famosa estátua de cavalo continua sendo uma das grandes protagonistas dos registros compartilhados com os seguidores.