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Coração Acelerado: Walmir volta ao erro e furta o dinheiro da loja nesta segunda (8 de junho)

Outros acontecimento marcam capítulo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de junho de 2026 às 06:30

Walmir volta a realizar prática ilícitas em Coração Acelerado
Walmir volta a realizar prática ilícitas em Coração Acelerado Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta segunda-feira (8), Naiane (Isabelle Drummond) devolve a medalha de Cecília (Paula Fernandes) para Agrado (Isadora Cruz). Esteban (Diego Martins) reanima a patricinha, que decide convidar Ana Castela para um jantar em sua casa.

Ana Castela fica cada vez mais encantada com Gael (André Luiz Frambach). Já Zilá (Leandra Leal) afirma a Ronei (Thomás Aquino) que conseguirá tudo o que deseja durante o divórcio de Alaorzinho (Daniel de Oliveira).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Já Alaor (Marcos Caruso) resgata Walmir (Antonio Calloni) da companhia de Adilson (Renato Livera), e Irene (Fernanda Pimenta) se preocupa com o amado. Cinara (Ramille) se desespera ao sonhar com o romance entre Ronei (Thomás Aquino) e Zilá (Leandra Leal).

Agrado (Isadora Cruz) se machuca, e Janete socorre a filha. Walmir (Antonio Calloni) furta o dinheiro da loja. Alaorzinho planeja afastar Ronei do Grupo Amaral. Todos se surpreendem com uma grande revelação de Ronei.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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