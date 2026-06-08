NOVELA DAS 7

Coração Acelerado: Walmir volta ao erro e furta o dinheiro da loja nesta segunda (8 de junho)

Outros acontecimento marcam capítulo de hoje

Felipe Sena

Publicado em 8 de junho de 2026 às 06:30

Walmir volta a realizar prática ilícitas em Coração Acelerado Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta segunda-feira (8), Naiane (Isabelle Drummond) devolve a medalha de Cecília (Paula Fernandes) para Agrado (Isadora Cruz). Esteban (Diego Martins) reanima a patricinha, que decide convidar Ana Castela para um jantar em sua casa.

Ana Castela fica cada vez mais encantada com Gael (André Luiz Frambach). Já Zilá (Leandra Leal) afirma a Ronei (Thomás Aquino) que conseguirá tudo o que deseja durante o divórcio de Alaorzinho (Daniel de Oliveira).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Já Alaor (Marcos Caruso) resgata Walmir (Antonio Calloni) da companhia de Adilson (Renato Livera), e Irene (Fernanda Pimenta) se preocupa com o amado. Cinara (Ramille) se desespera ao sonhar com o romance entre Ronei (Thomás Aquino) e Zilá (Leandra Leal).

Agrado (Isadora Cruz) se machuca, e Janete socorre a filha. Walmir (Antonio Calloni) furta o dinheiro da loja. Alaorzinho planeja afastar Ronei do Grupo Amaral. Todos se surpreendem com uma grande revelação de Ronei.