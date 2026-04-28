RISCO

Inmet emite alerta de geada com temperatura mínima entre 0ºC e 3ºC; veja previsão

Há risco de perda de plantações

Esther Morais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 08:12

Geada Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de geada com grau de severidade classificado como perigo para áreas do Sul do país. O aviso teve início à 0h desta terça-feira (28) e segue válido até as 9h.

De acordo com o órgão, há risco de perda de plantações devido à queda acentuada nas temperaturas, que podem variar entre 3°C e 0°C nas regiões afetadas.

O alerta atinge áreas dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, incluindo regiões como a Serrana, Sul Catarinense, Metropolitana de Porto Alegre, além de áreas do Noroeste, Nordeste e Centro Oriental gaúcho.

Entre os municípios listados estão Abdon Batista (SC), Água Santa (RS), André da Rocha (RS), Anita Garibaldi (SC), Anta Gorda (RS) e Antônio Prado (RS), entre outros.