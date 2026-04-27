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Estudante de medicina morta por ex-namorado no Paraguai levou 67 facadas

Perícia aponta uso de tesoura de cutícula e faca; suspeito está foragido

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de abril de 2026 às 07:34

Julia Vitoria Sobierai Cardoso
Julia Vitoria Sobierai Cardoso Crédito: Reprodução

estudante brasileira de medicina Julia Vitoria Sobierai Cardoso, 23 anos, foi morta com 67 golpes de arma branca dentro da própria residência, em Ciudad del Este. O crime, ocorrido na última sexta-feira, é investigado como feminicídio pelas autoridades paraguaias. O principal suspeito, o ex-namorado da vítima, Vitor Rangel Aguiar, de 27 anos, segue foragido. As informações são do O Globo. 

De acordo com o laudo pericial, 60 dos ferimentos foram provocados por uma tesoura de cutícula — ferramenta comum em kits de manicure —, enquanto outros sete golpes foram desferidos com uma faca. Dois desses atingiram o pescoço da jovem. Os dois objetos utilizados no crime foram localizados no interior do imóvel.

Julia Vitoria Sobierai Cardoso

Julia Vitoria Sobierai Cardoso, natural de Chapecó (SC), foi assassinada no Paraguai por Reprodução
Julia Vitoria Sobierai Cardoso, natural de Chapecó (SC), foi assassinada no Paraguai por Reprodução/Redes Sociais
Julia Vitoria Sobierai Cardoso por Reprodução
Julia Vitoria Sobierai Cardoso por Reprodução
Julia Vitoria Sobierai Cardoso por Reprodução
Julia Vitoria Sobierai Cardoso, natural de Chapecó (SC), foi assassinada no Paraguai por Reprodução/Redes Sociais
Julia Vitoria Sobierai Cardoso, natural de Chapecó (SC), foi assassinada no Paraguai por Reprodução/Redes Sociais
Julia Vitoria Sobierai Cardoso por Reprodução
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Julia Vitoria Sobierai Cardoso, natural de Chapecó (SC), foi assassinada no Paraguai por Reprodução

O corpo de Julia foi encontrado por volta das 19h, após vizinhas entrarem no imóvel localizado no edifício El Galo, na avenida Capitán del Puerto, no bairro Obrero. A suspeita é de que o assassinato tenha ocorrido por volta do meio-dia, cerca de sete horas antes.

Natural de Navegantes, em Santa Catarina, a jovem cursava medicina na Universidade Unida. Ela havia encerrado o relacionamento com o suspeito há aproximadamente cinco meses. Na manhã do crime, a colega de apartamento relatou ter ouvido uma discussão no quarto da vítima enquanto ela estava com o ex-companheiro.

As buscas pelo suspeito foram realizadas após determinação do juiz Amílcar Marecos. Equipes do Ministério Público e da polícia foram até o edifício Hala, no bairro Catedral, onde moram familiares de Vitor, mas ele não foi localizado. Os parentes afirmaram desconhecer seu paradeiro.

Durante a operação, um celular pertencente ao irmão do suspeito foi apreendido para auxiliar nas investigações. A polícia do Paraguai segue em diligências para localizar o brasileiro e esclarecer todos os detalhes do crime.

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Julia Vitoria Sobierai Cardoso Estudante de Medicina Morta no Paraguai Ex-namorado É Suspeito

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