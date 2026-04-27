CRIME

Estudante de medicina morta por ex-namorado no Paraguai levou 67 facadas

Perícia aponta uso de tesoura de cutícula e faca; suspeito está foragido

Wendel de Novais

Publicado em 27 de abril de 2026 às 07:34

Julia Vitoria Sobierai Cardoso Crédito: Reprodução

A estudante brasileira de medicina Julia Vitoria Sobierai Cardoso, 23 anos, foi morta com 67 golpes de arma branca dentro da própria residência, em Ciudad del Este. O crime, ocorrido na última sexta-feira, é investigado como feminicídio pelas autoridades paraguaias. O principal suspeito, o ex-namorado da vítima, Vitor Rangel Aguiar, de 27 anos, segue foragido. As informações são do O Globo.

De acordo com o laudo pericial, 60 dos ferimentos foram provocados por uma tesoura de cutícula — ferramenta comum em kits de manicure —, enquanto outros sete golpes foram desferidos com uma faca. Dois desses atingiram o pescoço da jovem. Os dois objetos utilizados no crime foram localizados no interior do imóvel.

Julia Vitoria Sobierai Cardoso 1 de 8

O corpo de Julia foi encontrado por volta das 19h, após vizinhas entrarem no imóvel localizado no edifício El Galo, na avenida Capitán del Puerto, no bairro Obrero. A suspeita é de que o assassinato tenha ocorrido por volta do meio-dia, cerca de sete horas antes.

Natural de Navegantes, em Santa Catarina, a jovem cursava medicina na Universidade Unida. Ela havia encerrado o relacionamento com o suspeito há aproximadamente cinco meses. Na manhã do crime, a colega de apartamento relatou ter ouvido uma discussão no quarto da vítima enquanto ela estava com o ex-companheiro.

As buscas pelo suspeito foram realizadas após determinação do juiz Amílcar Marecos. Equipes do Ministério Público e da polícia foram até o edifício Hala, no bairro Catedral, onde moram familiares de Vitor, mas ele não foi localizado. Os parentes afirmaram desconhecer seu paradeiro.