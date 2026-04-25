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Estudante de medicina brasileira é assassinada a facadas no Paraguai; ex-namorado é procurado

Vitor Rangel Aguiar, também estudante de medicina, é considerado foragido

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 25 de abril de 2026 às 15:48

Julia Vitoria Sobierai Cardoso, natural de Chapecó (SC), foi assassinada no Paraguai
Julia Vitoria Sobierai Cardoso, natural de Chapecó (SC), foi assassinada no Paraguai Crédito: Reprodução

Uma estudante brasileira de medicina foi morta a facadas na sexta-feira (24) na Ciudad del Este, no Paraguai, de acordo com a polícia local. Julia Vitória Sobierai Cardoso tinha 23 anos e era natural de Chapecó, Santa Catarina.

Segundo a 3ª Delegacia de Polícia do Bairro Obrero, o principal suspeito do crime é o ex-namorado da jovem, Vitor Rangel Aguiar, também estudante de medicina, que continua foragido.

Julia Vitoria Sobierai Cardoso

Julia Vitoria Sobierai Cardoso, natural de Chapecó (SC), foi assassinada no Paraguai por Reprodução/Redes Sociais
Julia Vitoria Sobierai Cardoso, natural de Chapecó (SC), foi assassinada no Paraguai por Reprodução/Redes Sociais
Julia Vitoria Sobierai Cardoso, natural de Chapecó (SC), foi assassinada no Paraguai por Reprodução/Redes Sociais
Julia Vitoria Sobierai Cardoso, natural de Chapecó (SC), foi assassinada no Paraguai por Reprodução
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Julia Vitoria Sobierai Cardoso, natural de Chapecó (SC), foi assassinada no Paraguai por Reprodução/Redes Sociais

O Ministério Público paraguaio informou que deve formalizar um pedido de captura internacional e que já há ordem de prisão em nível nacional pelo crime.

O corpo da estudante foi encontrado em um apartamento no bairro Obrero, com múltiplos ferimentos provocados por faca. A vítima foi encaminhada para autópsia em Assunção, capital do país, onde será confirmada a causa da morte.

De acordo com as investigações, a jovem dividia o imóvel com uma colega, que encontrou o corpo da estudante. Ela e o namorado devem prestar depoimento às autoridades. Até o momento, não há confirmação se vítima e suspeito estavam sozinhos no local no momento do crime.

Familiares do suspeito foram procurados pela polícia. Os agentes foram recebidos pelo irmão de Vitor, que teve o celular apreendido para auxiliar na investigação. O caso conta com cooperação de autoridades brasileiras na tentativa de localizar o suspeito.

Julia morava em Navegantes, no Litoral Norte catarinense, onde vivia com a família. Desde 2025, estava no Paraguai para cursar medicina na Universidad de la Integración de las Américas.

A família da estudante foi informada do crime pelas autoridades.

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