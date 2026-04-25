CRIME

Estudante de medicina brasileira é assassinada a facadas no Paraguai; ex-namorado é procurado

Vitor Rangel Aguiar, também estudante de medicina, é considerado foragido

Wladmir Pinheiro

Publicado em 25 de abril de 2026 às 15:48

Julia Vitoria Sobierai Cardoso, natural de Chapecó (SC), foi assassinada no Paraguai Crédito: Reprodução

Uma estudante brasileira de medicina foi morta a facadas na sexta-feira (24) na Ciudad del Este, no Paraguai, de acordo com a polícia local. Julia Vitória Sobierai Cardoso tinha 23 anos e era natural de Chapecó, Santa Catarina.

Segundo a 3ª Delegacia de Polícia do Bairro Obrero, o principal suspeito do crime é o ex-namorado da jovem, Vitor Rangel Aguiar, também estudante de medicina, que continua foragido.

Julia Vitoria Sobierai Cardoso 1 de 4

O Ministério Público paraguaio informou que deve formalizar um pedido de captura internacional e que já há ordem de prisão em nível nacional pelo crime.

O corpo da estudante foi encontrado em um apartamento no bairro Obrero, com múltiplos ferimentos provocados por faca. A vítima foi encaminhada para autópsia em Assunção, capital do país, onde será confirmada a causa da morte.

De acordo com as investigações, a jovem dividia o imóvel com uma colega, que encontrou o corpo da estudante. Ela e o namorado devem prestar depoimento às autoridades. Até o momento, não há confirmação se vítima e suspeito estavam sozinhos no local no momento do crime.

Familiares do suspeito foram procurados pela polícia. Os agentes foram recebidos pelo irmão de Vitor, que teve o celular apreendido para auxiliar na investigação. O caso conta com cooperação de autoridades brasileiras na tentativa de localizar o suspeito.

Julia morava em Navegantes, no Litoral Norte catarinense, onde vivia com a família. Desde 2025, estava no Paraguai para cursar medicina na Universidad de la Integración de las Américas.