Estudante de medicina brasileira é assassinada a facadas no Paraguai; ex-namorado é procurado

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Wladmir Pinheiro
Publicado em 25 de abril de 2026 às 15:48
Uma estudante brasileira de medicina foi morta a facadas na sexta-feira (24) na Ciudad del Este, no Paraguai, de acordo com a polícia local. Julia Vitória Sobierai Cardoso tinha 23 anos e era natural de Chapecó, Santa Catarina.
Segundo a 3ª Delegacia de Polícia do Bairro Obrero, o principal suspeito do crime é o ex-namorado da jovem, Vitor Rangel Aguiar, também estudante de medicina, que continua foragido.
Julia Vitoria Sobierai Cardoso
O Ministério Público paraguaio informou que deve formalizar um pedido de captura internacional e que já há ordem de prisão em nível nacional pelo crime.
O corpo da estudante foi encontrado em um apartamento no bairro Obrero, com múltiplos ferimentos provocados por faca. A vítima foi encaminhada para autópsia em Assunção, capital do país, onde será confirmada a causa da morte.
De acordo com as investigações, a jovem dividia o imóvel com uma colega, que encontrou o corpo da estudante. Ela e o namorado devem prestar depoimento às autoridades. Até o momento, não há confirmação se vítima e suspeito estavam sozinhos no local no momento do crime.
Familiares do suspeito foram procurados pela polícia. Os agentes foram recebidos pelo irmão de Vitor, que teve o celular apreendido para auxiliar na investigação. O caso conta com cooperação de autoridades brasileiras na tentativa de localizar o suspeito.
Julia morava em Navegantes, no Litoral Norte catarinense, onde vivia com a família. Desde 2025, estava no Paraguai para cursar medicina na Universidad de la Integración de las Américas.
A família da estudante foi informada do crime pelas autoridades.