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H&M abre 1ª loja no Rio com escala 5x2 para reduzir saída de funcionários e tentar atrair jovens talentos

A H&M ainda não tem planos de sair do eixo Sul-Sudeste para o Norte-Nordeste

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 25 de abril de 2026 às 14:23

H&M
H&M Crédito: Reprodução

A varejista sueca H&M inaugurou neste sábado (25) a primeira loja no Rio de Janeiro, a quinta unidade em operação da marca no Brasil. As outras quatro lojas em funcionamento estão em São Paulo.

A nova loja está instalada no Shopping RioSul, em Botafogo, e tem o desafio de tornar a marca mais conhecida no país, como estratégia de expansão dos negócios na América Latina.

H&M abre loja no Rio com escala 5x2 em meio a debate sobre jornada de trabalho

Escala 5x2 é diferente do padrão predominante no varejo, de 6x1, e que tem sido alvo de crítica por parte dos trabalhadores por Reprodução
Presiden te da H&M disse que, apesar de elevar os custos operacionais, avalia que os ganhos compensam, já que aumentam a retenção de funcionários e atrai novos talentos por Reprodução
Loja da H&M em Estocolmo, na Suécia por DAVID THUNANDER/Divulgação
Lucas Pizane perde festa da H&M por esquecer de confirmar presença por Reprodução/Instagram
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Escala 5x2 é diferente do padrão predominante no varejo, de 6x1, e que tem sido alvo de crítica por parte dos trabalhadores por Reprodução

A loja reúne linhas femininas e masculinas, além de roupas esportivas e acessórios e adota a escala de trabalho no regime 5x2, com dois dias de folga por semana para os 87 funcionários. O modelo é diferente do padrão predominante no varejo, de 6x1, e que tem sido alvo de crítica por parte dos trabalhadores.

Joaquim Pereira, presidente da H&M no Brasil, disse ao jornal O Globo que a adoção da jornada 5x2 acompanha as mudanças que têm sido discutidas no Brasil. Ele disse que, apesar de elevar os custos operacionais, avalia que os ganhos compensam, já que aumentam a retenção de funcionários e atrai novos talentos.

"Estou certo de que esse é um dos principais benefícios que estamos oferecendo. Aqui há 87 funcionários e, claro, é mais custoso oferecer dois dias de folga por semana, mas o benefício é maior, pois sabemos que teremos a segunda loja para abrir. Não vejo o varejo funcionar muito no futuro com a escala 6x1."

A H&M ainda não tem planos de sair do eixo Sul-Sudeste para o Norte-Nordeste. Além de abrir outra loja no Rio, a próxima unidade deve ser inaugura em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, segundo o presidente da marca.

"Temos 80 anos de história, mas, no Brasil, estamos começando. Começamos em São Paulo, estamos chegando ao Rio e vamos para Porto Alegre. E, com isso, serão três zonas climáticas diferentes", afirmou.

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