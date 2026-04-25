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Professor universitário que comoveu ao reencontrar os pais após 5 anos desaparecido decide não morar com a família

O reencontro emocionado com a família teve grande repercussão e viralizou nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 25 de abril de 2026 às 14:45

Felipe Morina Ribeiro, o professor universitário encontrado pela Polícia Militar Rodoviária de Araraquara (SP) após mais de cinco anos desaparecido
O reencontro emocionado com a família teve grande repercussão e viralizou nas redes sociais. Crédito: Redes Sociais e Polícia Rodoviária/Divulgação

Felipe Morina Ribeiro, o professor universitário localizado pela Polícia Militar Rodoviária após ficar mais de cinco anos desaparecido, decidiu não voltar a morar com a família, em Osasco, na Grande São Paulo, segundo a TV Globo.

Felipe foi encontrado na tarde de terça-feira (21), por volta das 13h, caminhando às margens da Rodovia Washington Luís, na altura da divisa entre Matão e Taquaritinga. O reencontro emocionado com a família teve grande repercussão e viralizou nas redes sociais.

Professor universitário desaparecido há 5 anos reencontra família

Felipe Morina Ribeiro, o professor universitário encontrado pela Polícia Militar Rodoviária de Araraquara (SP) após mais de cinco anos desaparecido por Redes Sociais e Polícia Rodoviária/Divulgação
O reencontro emocionado com a família teve grande repercussão e viralizou nas redes sociais. por Redes Sociais e Polícia Rodoviária/Divulgação
Felipe Morina Ribeiro, o professor universitário encontrado pela Polícia Militar Rodoviária de Araraquara (SP) após mais de cinco anos desaparecido por Redes Sociais e Polícia Rodoviária/Divulgação
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Felipe Morina Ribeiro, o professor universitário encontrado pela Polícia Militar Rodoviária de Araraquara (SP) após mais de cinco anos desaparecido por Redes Sociais e Polícia Rodoviária/Divulgação

Felipe é formado em design digital pelo Centro Universitário FIEO (Unifieo), em Osasco, em 2005 e trabalhava como professor da mesma instituição. 

O professor universitário desapareceu no dia 20 de outubro de 2020. Ele levou com ele um cachorro da raça Weimaraner. Aos policiais, ele disse que caminhou por várias partes do país.

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