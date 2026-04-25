Professor universitário que comoveu ao reencontrar os pais após 5 anos desaparecido decide não morar com a família

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Wladmir Pinheiro
Publicado em 25 de abril de 2026 às 14:45
Felipe Morina Ribeiro, o professor universitário localizado pela Polícia Militar Rodoviária após ficar mais de cinco anos desaparecido, decidiu não voltar a morar com a família, em Osasco, na Grande São Paulo, segundo a TV Globo.
Felipe foi encontrado na tarde de terça-feira (21), por volta das 13h, caminhando às margens da Rodovia Washington Luís, na altura da divisa entre Matão e Taquaritinga. O reencontro emocionado com a família teve grande repercussão e viralizou nas redes sociais.
Professor universitário desaparecido há 5 anos reencontra família
Felipe é formado em design digital pelo Centro Universitário FIEO (Unifieo), em Osasco, em 2005 e trabalhava como professor da mesma instituição.
O professor universitário desapareceu no dia 20 de outubro de 2020. Ele levou com ele um cachorro da raça Weimaraner. Aos policiais, ele disse que caminhou por várias partes do país.