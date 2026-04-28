Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nubank lidera disputa para compra banco e pode resolver impasse sobre mudança de nome

Aquisição pode destravar exigência do Banco Central sobre uso da marca

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 09:29

Nubank
Nubank Crédito: Divulgação / Reprodução

O Nubank aparece como principal candidato na disputa pela compra da operação brasileira da Caixa Geral de Depósitos (CGD), banco estatal de Portugal. O processo de venda, que também envolve outros três concorrentes, entrou na etapa final e deve ser concluído em julho, após a fase de apresentação de garantias. As informações são do Uol. 

Caso confirme a aquisição, a fintech deve resolver um impasse regulatório com o Banco Central, que hoje impede o uso de nomenclaturas associadas a bancos por instituições que não possuem licença bancária. Com a compra, o Nubank não precisaria alterar sua marca no país.

Presente no Brasil há 13 anos, a instituição construiu sua atuação focada em serviços de pagamento e crédito. Segundo dados do Banco Central, já ocupa a décima posição entre os maiores conglomerados financeiros do país, com ativos que somavam R$ 368,5 bilhões em dezembro de 2025.

Nubank: como recuperar dinheiro da conta em caso de bloqueio?

Entre em contato com o banco - A primeira medida é procurar o atendimento pelo chat do aplicativo e solicitar o motivo formal do bloqueio, além de pedir um prazo para a liberação dos valores. por Divulgação / Reprodução
Solicite o DED - Caso haja saldo retido por suspeita de dívida ou irregularidade, peça o Documento Evolutivo da Dívida (DED), que detalha a origem e a movimentação dos valores bloqueados. por Divulgação / Reprodução
Registre reclamação em órgãos oficiais - Se o problema persistir, registre uma reclamação no Banco Central do Brasil e na plataforma Consumidor.gov.br, relatando o bloqueio indevido e solicitando acesso ao dinheiro. por Divulgação / Reprodução
Guarde provas do atendimento - Salve prints de conversas, protocolos e e-mails enviados pelo banco. Esses registros podem servir como prova caso seja necessário tomar outras medidas. por Divulgação / Reprodução
Procure orientação jurídica - Caso a situação não seja resolvida, o especialista recomenda procurar um advogado especializado em direito bancário, que poderá avaliar a possibilidade de ingressar com ação judicial para solicitar a liberação dos valores e eventual indenização por danos morais. por Divulgação / Reprodução
1 de 5
Entre em contato com o banco - A primeira medida é procurar o atendimento pelo chat do aplicativo e solicitar o motivo formal do bloqueio, além de pedir um prazo para a liberação dos valores. por Divulgação / Reprodução

A discussão regulatória ganhou força após uma norma publicada no ano passado pelo BC, que proibiu fintechs e outras instituições sem licença bancária de utilizarem nomes que remetam a bancos. Diante disso, o Nubank informou ao mercado que pretende obter uma licença formal até o fim deste ano.

Antes de avançar sobre a CGD, o grupo chegou a analisar outras aquisições, como os bancos Master e Digimais. As instituições enfrentavam dificuldades financeiras, e eventuais prejuízos poderiam ser convertidos em créditos fiscais no balanço do comprador, mas as negociações não avançaram.

Agora, o foco está na subsidiária brasileira da CGD, que reúne cerca de R$ 1,8 bilhão em ativos. Desse total, aproximadamente R$ 870 milhões correspondem a operações de crédito. O patrimônio líquido gira em torno de R$ 300 milhões, de acordo com dados do Banco Central. A venda ocorre em meio a um cenário de indefinição estratégica da matriz portuguesa.

A aquisição deve exigir um investimento próximo de R$ 250 milhões por parte do comprador. Para o governo de Portugal, controlador da CGD, a operação é vista como uma forma de reduzir parte da dívida pública. A medida está alinhada a compromissos assumidos pelo país após a crise financeira de 2008, quando houve acordo com a União Europeia para a alienação de ativos como forma de honrar empréstimos.

Leia mais

Imagem - Prefeito gasta R$ 19 mil com ‘buraco fake’ para vídeo no Tik Tok e vira alvo de denúncias

Prefeito gasta R$ 19 mil com ‘buraco fake’ para vídeo no Tik Tok e vira alvo de denúncias

Imagem - Operador é indenizado em R$ 3 mil após receber e-mails sexuais como 'incentivo' para bater metas

Operador é indenizado em R$ 3 mil após receber e-mails sexuais como 'incentivo' para bater metas

Imagem - Saiba quem era o trabalhador que morreu em montagem de palco do show de Shakira

Saiba quem era o trabalhador que morreu em montagem de palco do show de Shakira

Tags:

Banco Nubank

Mais recentes

Imagem - Plataformas gigantes, 1 bilhão de barris e R$ 60 bilhões: o megaprojeto que quer transformar o Nordeste em polo do petróleo

Plataformas gigantes, 1 bilhão de barris e R$ 60 bilhões: o megaprojeto que quer transformar o Nordeste em polo do petróleo
Imagem - Estudante de medicina morta por ex-namorado no Paraguai terminou relacionamento após descobrir traição

Estudante de medicina morta por ex-namorado no Paraguai terminou relacionamento após descobrir traição
Imagem - INSS limita número de pedidos de aposentadoria para reduzir filas no sistema

INSS limita número de pedidos de aposentadoria para reduzir filas no sistema