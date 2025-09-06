PRAZER

Conheça 5 bons motéis em Salvador para aproveitar o Dia do Sexo

No dia 6/9 casais costumam procurar sair da rotina e uma noite no motel pode ser uma boa pedida

Elis Freire

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 11:56

Suíte Aqua no Fantasy Motel possui cama queen, banheira e iluminação temática Crédito: Divulgação

Como não gostar de um motivo especial para sair da rotina em casal e aproveitar uma noite à dois? O Dia de Sexo, comemorado sempre no dia 6/9, em referência à posição sexual chamada de 69, propõe justamente isso: um dia dedicado ao prazer. Para dar um empurrãozinho nos casais que querem curtir uma noite bem gostosa e sem dor de cabeça, o CORREIO reuniu 5 bons motéis em Salvador.

Confira:

Motel Scala

Suíte Hidro do Motel Scala Crédito: Divulgação

O motel Scala, parceiro do Clube Correio, é um destaque em conforto e experiências em casal na cidade. Com opções de suítes para todos os gostos, o empreendimento fica localizado no bairro do Comércio, em Salvador, a 2,2 km do Elevador Lacerda e apenas 1,9 km do Pelourinho. Cada detalhe, da banheira à roupa, passando pela iluminação são pensados para proporcionar uma experiência sublime para o casal. O preço da pernoite giram em torno de R$200.

Motel Fantasy

Suíte Spa - Fantasy Motel Crédito: Divulgação

Com 20 anos no ramo, o Motel Fantasy busca oferecer uma boa hospedagem, Gastronomia e Entretenimento. Além de um quarto confortável, ele promete oferecer serviços que para encantar os hóspedes. Localizado na Avenida Jorge Amado, próximo à praia do Imbuí, o seu grande destaque é a Suíte Spa. Ela possui 2 andares, ar-condicionado, 2 frigobares, 2 smart TV, adega de vinhos, Alexa, ambiente temático, cafeteira, cama super king size, cromoterapia, spa Jacuzzi e mais. Os preços variam entre R$ 100 e R$ 700.

Dom Suítes

Dom Suítes Crédito: Divulgação

Localizado no bairro de Pituaçu, na Avenida Pinto de Aguiar, o Dom Suítes dispõe de três categorias de suítes, todas com ar-condicionado, frigobar, garagem privativa, secador de cabelo e TV com canais eróticos. Um destaque do local é a Suíte Attracion, que possui hidro massagem e cama queen size. A Tentatacion, com ainda mais luxo, possui garagem privativa. Na recepção, o autoatendimento é uma opção disponível e o cardápio oferecido é elaborado por chefs renomados. O valor da pernoite fica em torno de R$ 300.

Motel Aruba

Suíte Diamante - Motel Aruba Crédito: Divulgação

Batizado com o nome de uma das mais belas ilhas caribenhas, o Motel Aruba é uma opção e tanto para uma noite prazerosa em casal. A decoração não é temática, mas a lista de comodidades das suítes é farta. Na Suíte Diamante, o local oferece ar-condicionado, canal erótico, espelho no teto, frigobar, garagem privativa, hidro, internet Wi-Fi (sem fio), jogo de luz, pista de dança, pista de dança com globo de luz, poltrona erótica, sauna a vapor, secador de cabelo, som. A pernoite nesta suíte custa R$234.

Kamasutra

Kamasutra Crédito: Divulgação

Por fim, o Motel Kamasutra, em Patamares, é um dos mais tradicionais de Salvador. A hospedagem aposta em diversas suítes temáticas para quem quiser viver uma fantasia no Dia do Sexo. Entre as opções de mansão estão as no estilo ecológico, árabe e japonês. Já os quartos possuem temas como “Velozes e Furiosos”, “Cinquenta Tons de Cinza” e “Cinquenta Tons Mais Escuros”. O valor varia por acomodação, podendo se aproximar dos R$ 500 nas mais elaboradas.