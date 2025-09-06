Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça 5 bons motéis em Salvador para aproveitar o Dia do Sexo

No dia 6/9 casais costumam procurar sair da rotina e uma noite no motel pode ser uma boa pedida

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 11:56

Suíte Aqua no Fantasy Motel possui cama queen, banheira e iluminação temátic
Suíte Aqua no Fantasy Motel possui cama queen, banheira e iluminação temática Crédito: Divulgação

Como não gostar de um motivo especial para sair da rotina em casal e aproveitar uma noite à dois? O Dia de Sexo, comemorado sempre no dia 6/9, em referência à posição sexual chamada de 69, propõe justamente isso: um dia dedicado ao prazer. Para dar um empurrãozinho nos casais que querem curtir uma noite bem gostosa e sem dor de cabeça, o CORREIO reuniu 5 bons motéis em Salvador. 

Confira:

Motel Scala

Suíte Hidro do Motel Scala
Suíte Hidro do Motel Scala Crédito: Divulgação

O motel Scala, parceiro do Clube Correio, é um destaque em conforto e experiências em casal na cidade. Com opções de suítes para todos os gostos, o empreendimento fica localizado no bairro do Comércio, em Salvador, a 2,2 km do Elevador Lacerda e apenas 1,9 km do Pelourinho. Cada detalhe, da banheira à roupa, passando pela iluminação são pensados para proporcionar uma experiência sublime para o casal. O preço da pernoite giram em torno de R$200. 

Motel Fantasy

Suíte Spa - Fantasy Motel
Suíte Spa - Fantasy Motel Crédito: Divulgação

Com 20 anos no ramo, o Motel Fantasy busca oferecer uma boa hospedagem, Gastronomia e Entretenimento. Além de um quarto confortável, ele promete oferecer serviços que para encantar os hóspedes. Localizado na Avenida Jorge Amado, próximo à praia do Imbuí, o seu grande destaque é a Suíte Spa. Ela possui 2 andares, ar-condicionado, 2 frigobares, 2 smart TV, adega de vinhos, Alexa, ambiente temático, cafeteira, cama super king size, cromoterapia, spa Jacuzzi e mais. Os preços variam entre R$ 100 e R$ 700. 

Dom Suítes

Motel Dom Suítes - Suíte Attracion
Dom Suítes Crédito: Divulgação

Localizado no bairro de Pituaçu, na Avenida Pinto de Aguiar, o Dom Suítes dispõe de três categorias de suítes, todas com ar-condicionado, frigobar, garagem privativa, secador de cabelo e TV com canais eróticos. Um destaque do local é a Suíte Attracion, que possui hidro massagem e cama queen size. A Tentatacion, com ainda mais luxo, possui garagem privativa. Na recepção, o  autoatendimento é uma opção disponível e o cardápio oferecido é elaborado por chefs renomados. O valor da pernoite fica em torno de R$ 300. 

Motel Aruba

Suíte Diamante - Motel Aruba
Suíte Diamante - Motel Aruba Crédito: Divulgação

Batizado com o nome de uma das mais belas ilhas caribenhas, o Motel Aruba é uma opção e tanto para uma noite prazerosa em casal. A decoração não é temática, mas a lista de comodidades das suítes é farta. Na Suíte Diamante, o local oferece ar-condicionado, canal erótico, espelho no teto, frigobar, garagem privativa, hidro, internet Wi-Fi (sem fio), jogo de luz, pista de dança, pista de dança com globo de luz, poltrona erótica, sauna a vapor, secador de cabelo, som. A pernoite nesta suíte custa R$234.

Kamasutra

Kamasutra
Kamasutra Crédito: Divulgação

Por fim, o Motel Kamasutra, em Patamares, é um dos mais tradicionais de Salvador. A hospedagem aposta em diversas suítes temáticas para quem quiser viver uma fantasia no Dia do Sexo. Entre as opções de mansão estão as no estilo ecológico, árabe e japonês. Já os quartos possuem temas como “Velozes e Furiosos”, “Cinquenta Tons de Cinza” e “Cinquenta Tons Mais Escuros”. O valor varia por acomodação, podendo se aproximar dos R$ 500 nas mais elaboradas.

Quartos temáticos no Motel Kamasutra

Suítes 50 tons - Motel Kamasutra por Divulgação
Suítes Japonesa - Motel Kamasutra por Divulgação
Suítes Velozes e Furiosos  - Motel Kamasutra por Divulgação
1 de 3
Suítes 50 tons - Motel Kamasutra por Divulgação

Leia mais

Imagem - Dia do Sexo: veja 50 mensagens para mandar pelo WhatsApp

Dia do Sexo: veja 50 mensagens para mandar pelo WhatsApp

Imagem - Famosa cena de sexo na piscina que acabou com casamento de atriz foi 'de verdade'? Diretor faz revelação

Famosa cena de sexo na piscina que acabou com casamento de atriz foi 'de verdade'? Diretor faz revelação

Imagem - Como higienizar o ânus para não ter imprevistos no sexo anal

Como higienizar o ânus para não ter imprevistos no sexo anal

Mais recentes

Imagem - Dia do Sexo: veja 50 mensagens para mandar pelo WhatsApp

Dia do Sexo: veja 50 mensagens para mandar pelo WhatsApp
Imagem - Cacau Protásio expõe traição e dispara: 'Vou ficar atrás de moleque?!'

Cacau Protásio expõe traição e dispara: 'Vou ficar atrás de moleque?!'
Imagem - Angélica abre o coração sobre filho morando no exterior: 'Prazer pra mim'

Angélica abre o coração sobre filho morando no exterior: 'Prazer pra mim'

MAIS LIDAS

Imagem - Policial rodoviário federal morre em serviço após ser atropelado enquanto tirava animais da pista
01

Policial rodoviário federal morre em serviço após ser atropelado enquanto tirava animais da pista

Imagem - Truque caseiro elimina sujeira do box do chuveiro em 1 minuto usando produto de cozinha
02

Truque caseiro elimina sujeira do box do chuveiro em 1 minuto usando produto de cozinha

Imagem - Corpo de Bombeiros abre concurso com 544 vagas e salário de R$ 4.572,96
03

Corpo de Bombeiros abre concurso com 544 vagas e salário de R$ 4.572,96

Imagem - Famosa cena de sexo na piscina que acabou com casamento de atriz foi 'de verdade'? Diretor faz revelação
04

Famosa cena de sexo na piscina que acabou com casamento de atriz foi 'de verdade'? Diretor faz revelação