Como higienizar o ânus para não ter imprevistos no sexo anal

Médico coloproctologista dá dicas para a higienização correta a quem deseja fazer um sexo anal seguro e sem intercorrências

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 23:00

Homem tomando ducha / Ilustrativa
Homem tomando ducha / Ilustrativa Crédito: Free Pik

Você pode até não saber, mas com certeza já ouviu falar. Quando o tópico é sexo anal, é difícil não mencionar o ritual que antecede a prática – ao menos para os adeptos. A “chuca”, como é popularmente conhecida a higienização da região anal antes do “rala e rola” pelo bumbum, é uma das alternativas famosas a fim de fugir de constrangimentos na hora H. No entanto, há quem tenha dúvida sobre a eficiência, os riscos e a melhor forma de executá-la para curtir sem medo de ser feliz.

A Pouca Vergonha conversou com o coloproctologista Landwehrner Lucena. À coluna, ele deu dicas para a higienização correta. “A higienização anal diária e antes do sexo anal deve ser simples, gentil e focada na parte externa, para preservar a barreira natural da pele e da mucosa.”

Leia matéria completa no Metrópole, parceiro do CORREIO.

