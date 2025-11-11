Sessão da Tarde exibe ‘As Branquelas’ nesta terça-feira (11)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 11:00
Sabe aquele tipo de filme nostálgico para assistir comendo pipoca e curtindo a tarde de maneira tranquila? “As Branquelas” (2004) é um dos clássicos de Hollywood, e foi exibido nesta terça-feira (11).
Sucesso no Brasil, sendo até mesmo reprodução, memes e dublagens para sátiras e vídeos engraçados nas redes sociais, quando foi lançado, nos Estados Unidos, “As Branquelas”, faturou US$ 70 milhões nas bilheterias. A produção custou US$ 37 milhões. No entanto, levando em conta a campanha promocional, e outros gastos adicionais, este orçamento pode ter sido muito mais alto.
Contudo, o filme que conversa diretamente com a cultura pop, acabou conquistando outros países, e isso fez o faturamento da comédia subir para US$ 113 milhões. Na comédia, os irmãos Marcus (Marlon Wayans) e Kevin Copeland (Shawn Wayans) são detetives do FBI que estão com problemas no trabalho.
As Branquelas
A última investigação da dupla foi um fracasso e eles estão sob ameaça de serem demitidos. Quando um plano para sequestrar as mimadas irmãs Brittany (Maitland Ward) e Tiffany Wilson (Anne Dudek) é descoberto, o caso é entregue aos principais rivais dos irmãos Copeland, os agentes Vincent Gomez (Eddie Velez) e Jack Harper (Lochlyn Munro).
Além disso, os dois estão escalados para escoltar as jovens do aeroporto até o local de um evento pelo qual elas esperavam durante meses. No entanto, no trajeto um acidente de carro provoca um desastre.
Enquanto umas das irmãs arranha o nariz, a outra corta o lábio. Desesperadas com a situação, elas se recusam a ir ao evento. É quando, para salvar o emprego, Marcus e Kevin decidem assumir as identidades das irmãs.