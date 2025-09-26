Acesse sua conta
Menina não vai mais à escola após humilhação de Nattan em palco; entenda caso

Cantor chegou a oferecer R$ 500 por perdão e óculos de sol de marca

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 19:24

Caso repercutiu nas redes sociais
Caso repercutiu nas redes sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Viralizou nas redes sociais um vídeo em que o cantor Nattan oferece R$ 1 mil reais para que um homem que estava no seu show em Mato Grosso do Sul traísse a namorada. O sertanejo convidou Ezequiel Maurício para subir ao palco e beijar uma mulher no “Beijo da Discórdia”, que o cantor promoveu na Festa dos Folclore de Tres Lagos.

Na gravação, quando Ezequiel beija a mulher, Júlia Melo, de 17 anos, afirma que o relacionamento acabou ali mesmo, chegou a se pronunciar sobre o término nas redes sociais. A situação, no entanto, deixou problemas que marcam a vida da jovem até hoje.

Através de um vídeo publicado nas redes sociais em que aparece ao lado da mãe, Bruna Melo, a jovem revelou que a humilhação que o cantor a fez passar a machucou tanto que ela não frequenta mais a escola.

Além disso, de acordo com o g1, a jovem ainda relatou que a dinâmica de sua rotina mudou completamente após o episódio.

“Mudou muita coisa, o clima não tá mais muito legal. Eu saio na rua e as pessoas zombam da situação, mas eu estou tentando ficar cada dia melhor”, disse.

Dois dias após o show, Júlia vivenciou uma situação que a marcou. “A gente saiu pra comer fora, uns dois dias após, e as pessoas me viram e começaram a gritar ‘Ezequiel’, rindo da situação, cochichando. Não tem como”, relatou.

R$ 500 para perdoar humilhação

No vídeo publicado ao lado da mãe foi explicado ainda que a jovem estava acompanhada da avó e da tia, e que além disso, em nenhum momento Júlia, que foi convidada a subir no palco, foi questionada sobre a sua idade.

A mãe e a adolescente relataram, que ainda no show, Júlia foi convidada a subir no palco, e em particular, Nattan fez três propostas para a jovem. Ele poderia anunciar que oferecia R$ 1 mil para que uma pessoa que estivesse na plateia a beijasse. A jovem ainda teria a opção de aceitar R$ 500 reais para perdoar o que aconteceu, ou dois óculos da marca Ray Ban.

Essa não é a primeira vez que o cantor oferece dinheiro em “brincadeiras” que tem o objetivo de ridicularizar pessoas que vão a seus shows. O sertanejo, casado com a influenciadora Rafa Kalimann, já ofereceu uma quantia para que um homem que estava em seu show beijasse uma mulher anã, e foi acusado de capacitismo.

