SALVOU A VIDA

Operadora de caixa salva vida de médica que se engasgou em cafeteria de hospital

Ação rápida de funcionária transformou susto em momento de gratidão

Agência Correio

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 22:56

Jovem caixa da cafeteria usou manobra de Heimlich e evitou tragédia Crédito: Freepik

Uma funcionária da cafeteria do Centro Médico da Universidade Loyola, em Illinois, virou heroína após salvar uma médica que se engasgava no refeitório. A atitude corajosa ganhou reconhecimento em uma cerimônia especial, quando a profissional de saúde fez questão de agradecer pessoalmente.

O caso ocorreu no horário de almoço da Dra. Joan Dimopoulos, que engasgou enquanto comia um sanduíche de frango.

Keztly Angel, que trabalha como caixa da cafeteria, notou que a médica estava em apuros e aplicou a manobra de Heimlich. A técnica foi aprendida ainda no ensino médio, mas esta foi a primeira vez que ela a utilizou em uma situação real.

“Eu queria muito agradecer à Keztly. Tive um susto enorme no nosso refeitório. Eu não conseguia respirar, e ela percebeu que eu estava fazendo o sinal universal de engasgo. Ela teve a coragem de me ajudar”, disse Dimopoulos em uma ação promovida pelo hospital para agradecer à funcionária da lanchonete.

Emoção e reconhecimento

A médica se emocionou ao abraçar a funcionária: “Sou muito grata por você ter estado lá e por ter tido a consciência, o conhecimento e a coragem de agir”.

Angel, por sua vez, contou o que passou pela sua cabeça no momento: "Eu me certifiquei de sair do meu assento e começar a fazer alguma coisa, porque vi que todo mundo estava olhando para ela".