Operadora de caixa salva vida de médica que se engasgou em cafeteria de hospital

Agência Correio
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 22:56
Uma funcionária da cafeteria do Centro Médico da Universidade Loyola, em Illinois, virou heroína após salvar uma médica que se engasgava no refeitório. A atitude corajosa ganhou reconhecimento em uma cerimônia especial, quando a profissional de saúde fez questão de agradecer pessoalmente.
Médico
O caso ocorreu no horário de almoço da Dra. Joan Dimopoulos, que engasgou enquanto comia um sanduíche de frango.
Keztly Angel, que trabalha como caixa da cafeteria, notou que a médica estava em apuros e aplicou a manobra de Heimlich. A técnica foi aprendida ainda no ensino médio, mas esta foi a primeira vez que ela a utilizou em uma situação real.
“Eu queria muito agradecer à Keztly. Tive um susto enorme no nosso refeitório. Eu não conseguia respirar, e ela percebeu que eu estava fazendo o sinal universal de engasgo. Ela teve a coragem de me ajudar”, disse Dimopoulos em uma ação promovida pelo hospital para agradecer à funcionária da lanchonete.
A médica se emocionou ao abraçar a funcionária: “Sou muito grata por você ter estado lá e por ter tido a consciência, o conhecimento e a coragem de agir”.
Angel, por sua vez, contou o que passou pela sua cabeça no momento: "Eu me certifiquei de sair do meu assento e começar a fazer alguma coisa, porque vi que todo mundo estava olhando para ela".
O gesto aconteceu justamente quando Keztly Angel completava um ano como funcionária do hospital. Durante a homenagem, ela afirmou: “Eu adoro isso aqui. A equipe é incrível e é um ótimo ambiente para se trabalhar”.