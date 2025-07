AUTOS

Ford Indiana promoveu experiência off-road para clientes; confira como foi

Motoristas e seus caronas participaram de uma aventura a bordo de seus SUVs de picapes

Antônio Meira Jr.

Publicado em 15 de julho de 2025 às 14:00

A chuva aumentou a emoção na trilha Crédito: Lucas Cavalcante/ Divulgação

Participar de uma trilha com conforto e segurança, essa foi a proposta da Indiana, que realizou no sábado (12) o Ford Experience. O evento, promovido pela representante da marca norte-americana, contemplou 100 proprietários de modelos que possuem tração nas quatro rodas.>

A saída foi do Armazém Convention, em Lauro de Freitas, com direção a Cascalheira, local em Camaçari com muitos desafios naturais. Antes de largar, Caique Teixeira e Norberto Catani, especialistas em off-road, passaram as instruções e dicas para os convidados, que estavam a bordo das picapes Maverick, Ranger e F-150 e também do Bronco Sport, um SUV.>

Cada veículo tinha um rádio, o que facilitou a imersão de cada participante, que escutou as instruções sobre os graus de dificuldade dos trechos e qual o melhor setup para atravessar um atoleiro, por exemplo. Mesmo assim, surgiam muitas dúvidas: "Uso o 4x4 com reduzida?", "Preciso bloquear o diferencial?", dessa forma, os motoristas entendiam na prática qual a melhor configuração para transpor os obstáculos.>

Foi uma ótima oportunidade para alguns deles enfrentarem seu primeiro off-road e outros para se reencontrar com o ambiente de aventura. Entre os participantes, estavam motoristas iniciantes nesse tipo de desafio até os mais experientes, alguns que já estavam na sexta Ranger. Entre os acompanhantes, familiares e amigos. Foi um dia de muita adrenalina, pois a chuva durante a madrugada aumentou a dificuldade.>

Para muitos, foi uma oportunidade incrível de utilizar seus veículos de uma maneira diferente, explorando a capacidade desses modelos, e de refinar a habilidade de direção em terrenos desafiadores.>

No final, além da ótima lembrança de um dia recheado de emoções e muita aventura sobre quatro rodas, os convidados da Indiana voltaram para o Armazém Convention. Lá, foram recebidos pela equipe da concessionária em um ambiente climatizado e puderam confraternizar, desfrutando de um almoço com a qualidade do bufê do Boi Preto, e acompanhar shows de música. Para incluir toda a família, havia uma área para as crianças e até simulador de corridas para quem queria acelerar ainda mais.>

Além disso, todo o portfólio da Ford estava disponível, desde SUVs, como as atualizações do Bronco Sport e do Territory, passando pelo ícone Mustang, até a recém-lançada linha Tremor das picapes Maverick e F-150. Também estava em destaque a configuração Raptor da Ranger, modelo que fez sucesso nas trilhas por conta da sua preparação especial, desenvolvida pela Ford Performance.>

"Foi um evento em que conseguimos entregar uma ótima experiência ao nosso cliente. Memorável!", comemora Leonardo Ferreira, gerente da Indiana Salvador. Já os clientes estavam contentes pela possibilidade de participar com segurança e acolhimento durante o evento. Alguns deles comemoraram a possibilidade de proporcionar aos filhos a primeira experiência off-road.>

INDIANA É REFERÊNCIA EM FORD

A Indiana é distribuidora Ford na Bahia há 30 anos e atua em Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Nessa parceria, a montadora já premiou seu representante com diversos Chairman’s Award. A Indiana também se destaca por ser a maior vencedora do prêmio Diamante, concedido pela Ford pelo show de atendimento no seu pós-vendas.>

ÓTIMO MOMENTO DA FORD NO BRASIL

Em junho, a Ford registrou seu melhor resultado do ano e completou o primeiro semestre com um crescimento de 14,6% nas vendas, três vezes acima dos 4,8% da indústria. Com 3.967 unidades emplacadas no último mês e 22.569 acumulados entre janeiro e junho, a marca manteve a sequência de desempenhos superiores à média do mercado.>

Entre os produtos, a Ranger obteve em junho a sua maior participação no ano, com 24,4% (2.961 unidades), e encerrou o semestre com um crescimento de 25,1% sobre igual período do ano passado (15.977 unidades), consolidando-se na vice-liderança do segmento de picapes médias. A Ranger foi ainda líder na venda de picapes topo de linha, o subsegmento mais cobiçado do mercado, com uma participação de 30% que reflete o seu avanço tecnológico.>

Grande parte desse crescimento vem da alta preferência dos clientes pela motorização V6, quesito no qual a Ranger segue dominando o segmento. Do total de unidades vendidas no ano, 64% (10.263 unidades) são equipadas com motor V6. A Ranger é a única picape no segmento a oferecer dois motores V6: o 3 litros V6 turbodiesel, com 250 cv, e o 3 litros V6 biturbo a gasolina, com 397 cv, da Ranger Raptor.>

A Ranger Raptor teve a carroceria otimizada para superar obstáculos Crédito: Divulgação

Outro destaque do mês foi o Bronco Sport, que registrou o recorde de 378 emplacamentos com a chegada do novo modelo, na versão Badlands. E esse volume representa apenas uma parte das mais de 650 unidades do SUV comercializadas no mês de lançamento, que ainda serão emplacadas.>