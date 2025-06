AUTOS

Ford Everest: como é o SUV da Ranger que leva sete pessoas; conheça o rival do SW4

Antônio Meira Jr.

Publicado em 29 de junho de 2025 às 11:00

Na Argentina, o Everest é equipado com motor 2.3 litros turbo a gasolina, que entrega 300 cv Crédito: Divulgação

Apesar de ter rivais como Chevrolet Trailblazer e Mitsubishi Pajero Sport, a categoria dos SUVs de sete lugares que utilizam cabine sobre chassis é dominada no Brasil pelo Toyota SW4. >

No entanto, a Ford está de olho nesse mercado e nos ofereceu para avaliação na Argentina, onde começou a ser oferecido, o Everest. O veículo é derivado da Ranger, que cresceu suas vendas em 60% ano passado no mercado brasileiro. >

Porém, enquanto a picape é produzida na região metropolitana de Buenos Aires, o utilitário esportivo é feito na Tailândia. Inclusive, no país asiático, ele é comercializado com o mesmo conjunto motriz que a Ford oferece na Ranger que está disponível no Brasil. >

O interior do SUV é similar ao da Ranger, mas com teto solar e sete lugares Crédito: Divulgação

EVEREST X SW4>

Entre janeiro e maio, o SW4 teve 6.965 unidades emplacadas no país, superando sete vezes o volume do Pajero Sport (948) no mesmo período. Esse resultado o credencia com o grande protagonista da categoria e o modelo que o Everest deve desafiar. >

Para isso, o Ford está muito bem preparado. É um projeto mais novo, com uma plataforma que oferece maior conforto e segurança aos passageiros, tem dimensões superiores e propulsão com rendimento superior.>

Com sete lugares montados, o bagageiro leva 259 litros e, com cinco, 898 litros Crédito: Divulgação

DESTAQUES DO FORD>

Diferentemente do que acontece na Ranger, que utiliza eixo rígido com feixes de molas semielípticas, o Everest tem molas helicoidais, o que transmite conforto superior aos ocupantes - principalmente para a segunda e terceira fileira de bancos.>

O SUV conta ainda com diversos equipamentos da picape, como quadro de instrumentos digital e diversos recursos de auxílio à condução.>

A EVOLUÇÃO DO FASTBACK>

O Fastback, primeiro SUV com estilo coupé da Fiat, passou por sua primeira atualização visual desde o lançamento, há três anos. >

O veículo, produzido exclusivamente em Betim (MG), tem nova grade frontal com barras verticais e os para-choques dianteiro e traseiro foram redesenhados. Na linha 2026, as molduras nas caixas de roda foram reduzidas e pintadas na cor da carroceria. >

Entre os equipamentos, destaque para o teto solar panorâmico, que é de série na versão Abarth e opcional nas opções Impetus (custa R$ 4.990) e Limited Edition (custa R$ 5.990). Ao todo, são cinco configurações, que custam entre R$ 119.990 (Turbo 200) até R$ 177.990 (Abarth).>

PROPULSÃO DO SUV COUPÉ>

A Fiat manteve as mesmas motorizações para a linha 2026 do Fastback. A versão de entrada Turbo 200 é a única oferecida exclusivamente com o motor 1 litro turbo, que entrega 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque. >

As opções Audace (R$ 159.990) e Impetus (R$ 167.990) usam o conjunto híbrido-leve que acrescenta um pequeno motor elétrico e uma segunda bateria para alimentá-lo - não há acréscimo de potência, o objetivo é a redução de consumo. >

Essas três primeiras opções utilizam uma transmissão automática do tipo CVT, diferente do que acontece com as opções Limited Edition (R$ 171.990) e Abarth, que contam com um câmbio automático de seis velocidades. >

Essas duas últimas configurações são equipadas com o motor 1.3 litro turbo. Na primeira, ele entrega 176 cv e na Abarth, 185 cv. Em ambas, o torque máximo é de 27,5 kgfm.>

MUDANÇAS NA GASOLINA>

O Conselho Nacional de Política Energética aprovou, na quarta-feira (25), o aumento da mistura obrigatória de etanol na gasolina, que passará de 27% para 30% a partir de 1º de agosto. >

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, com a nova mistura de 30% de etanol na gasolina, o Brasil voltará a ser autossuficiente em gasolina após 15 anos. >

A expectativa do governo federal é de investimentos na ordem de mais de R$ 10 bilhões e geração de 50 mil postos de trabalho com a mudança.>

A VIDA COMO ELA É>

A expectativa é que o preço do combustível caia até R$ 0,13 nos postos. Mas parte dessa economia poderia vir do próprio consumidor, ao optar por aumentar voluntariamente o uso de etanol nos veículos flex. >

O problema é que essa medida acaba penalizando quem não tem carro flex e, mesmo para quem tem, reduz a autonomia do veículo.>

NOVA PICAPE DA RENAULT>

Fontes na Argentina indicam que a Renault iniciou na fábrica de Santa Isabel, na província de Córdoba, a montagem das unidades de teste da Niagara. >