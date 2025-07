GASTRONOMIA

Festival da Lagosta tem menu exclusivo assinado pela chef Fernanda Possa

Evento gastronômico acontece no restaurante 33 Contemporâneo, no Espaço Gourmet do Salvador Shopping, e vai até o dia 9 de agosto



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 24 de julho de 2025 às 06:00

Lagosta ao forno com fettuccine Crédito: Tati Freitas

Amantes de frutos do mar agora contam com uma programação especial no restaurante 33 Contemporâneo, localizado no Espaço Gourmet do Salvador Shopping. O local lançou o Festival da Lagosta, que vai até o dia 9 de agosto e conta com um menu assinado pela chef Fernanda Possa. >

Disponíveis no almoço e no jantar, os pratos do evento gastronômico são servidos por R$ 158. Entre as opções, estão a lagosta ao forno com fettuccine na manteiga de limão e ovas, risoto de camarão com bacon e lagosta ao forno com crocante de alho e parmesão, lagosta assada com molho trufado, purê de cogumelos e crocante de funghi Porcini e o espaguete com molho de frutos do mar finalizado com bisque de lagosta e aioli de limão siciliano. >

Risoto de camarão com lagosta ao forno Crédito: Tati Freitas

Ao CORREIO, Fernanda Possa detalhou o processo criativo e técnico para desenvolver as combinações de sabores e texturas do cardápio. “Nosso ponto de partida foi o respeito ao sabor delicado da lagosta. Queríamos explorar sua versatilidade sem sobrecarregá-la. Cada prato passou por testes rigorosos para alcançar o equilíbrio entre técnica, apresentação e sabor. Trabalhamos com ingredientes que potencializam as características da lagosta, como o limão, os cogumelos, o bisque e até o bacon, sempre com um olhar cuidadoso para manter elegância e sofisticação”, explicou. >

Ainda de acordo com a chef, a recepção do público tem sido satisfatória. Até o momento, o espaguete com frutos do mar e bisque de lagosta, que impressiona tanto pelo visual quanto pela profundidade de sabores, e o risoto com bacon e lagosta crocante, com contraste de texturas, são os favoritos dos clientes. >

“A resposta do público nos animou muito. Estamos considerando firmar o Festival de Lagosta como um evento sazonal, especialmente em períodos de safra. E sim, já temos planos para edições futuras com outros ingredientes protagonistas. Cogitamos, por exemplo, um festival dedicado ao camarão, ao cordeiro e outro à trufa negra. A ideia é sempre oferecer uma experiência gastronômica que surpreenda e encante”, revelou. >