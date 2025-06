BAHIA

Prêmio Ademi-BA 2025 reconhece destaques do mercado imobiliário

Evento marca os 50 anos da entidade e premia profissionais e empresas que impulsionam o seto

O 28º Prêmio Ademi-BA foi realizado no dia 29 de maio, no Sollar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória, em Salvador. O evento reuniu cerca de 500 convidados, incluindo representantes de 35 empresas e empreendimentos inscritos, além de autoridades, associados e profissionais do setor. Durante o evento, foram revelados os vencedores das 13 categorias. >