EDUCAÇÃO

Pós-graduação aposta em inovação, networking e formação personalizada

Modelo combina tecnologia e interação ao vivo para impulsionar carreiras

Estúdio Correio

Publicado em 17 de junho de 2025 às 08:28

Campus CTN (Tancredo Neves) da UNIFACS, um espaço de excelência acadêmica e inovação Crédito: Will Vieira

A Universidade Salvador (UNIFACS) está transformando a experiência de pós-graduação ao integrar tecnologia, mercado e flexibilidade em um só programa. Com uma oferta robusta de mais de 150 cursos distribuídos entre modalidades presenciais e digitais, a universidade aposta em metodologias inovadoras para preparar o profissional do futuro.>

Segundo Bruno Antunes Soares, diretor da marca UNIFACS, o programa de pós-graduação foi desenhado para atender às necessidades atuais do mercado de trabalho e do próprio aluno. “Oferecemos um modelo que permite que o estudante assuma o protagonismo da sua formação, com trilhas personalizadas, certificações por etapas e acesso a experiências práticas com mentores experientes”, explica.>

Oferecemos um modelo que permite que o estudante assuma o protagonismo da sua formação, com trilhas personalizadas, certificações por etapas e acesso a experiências práticas com mentores experientes Bruno Antunes Soares, diretor da marca UNIFACS

Na modalidade EAD com experiências, o aluno combina teoria e prática com aulas ao vivo, projetos colaborativos e uma vivência nacional por meio de encontros com colegas de todo o Brasil. Já os cursos 100% presenciais oferecem estrutura de ponta e interação constante com profissionais do mercado.>

Um dos principais diferenciais é o uso dos nanodegrees digitais: trilhas de 30 horas cada, que geram certificações intermediárias e permitem um aprendizado ágil e modular. Ao final, o aluno sai com até nove certificações, uma por cada nanodegree e a de especialista.>

As parcerias com a HSMU, que destaca os grandes pensadores da gestão, e com a EBRADI, especializada em Direito com suporte de juristas renomados, reforçam o selo de qualidade da UNIFACS. “A pós-graduação da UNIFACS é a escolha certa para quem quer se manter competitivo em um mercado em constante transformação”, finaliza Bruno.>