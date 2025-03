RIO DE JANEIRO

Pai de Anitta comenta estreia da filha no samba, mas despista sobre presença na Sapucaí

Mauro Machado, o 'Painitto', celebra a participação de Anitta como compositora, mas evita confirmar se ela estará no desfile da Unidos da Tijuca

H Heider Sacramento

Publicado em 3 de março de 2025 às 21:15

Mauro Machado e namorada Crédito: Leo Marinho e Ari Kaye/Camarote Mar

Mauro Machado, o conhecido Painitto, comentou com entusiasmo sobre a participação de sua filha, Anitta, como uma das compositoras do samba-enredo da Unidos da Tijuca para o Carnaval 2025. A escola de samba será a primeira a se apresentar nesta segunda-feira (3), com o enredo Logun-Edé: Santo Menino Que Velho Respeita. >

"Logun-Edé é um orixá muito feliz, um garoto arteiro, e tem tudo a ver com a minha filha", disse Painitto, demonstrando confiança no sucesso do enredo. Ele ainda complementou, destacando o talento de Anitta: "Tenho certeza de que será um grande sucesso, porque tudo que ela bota a mão dá certo".>

Apesar da empolgação sobre a participação de Anitta na criação do samba-enredo, Painitto foi cauteloso ao ser questionado sobre a presença da cantora na Sapucaí. "Estou por fora da agenda dela", respondeu, mantendo mistério sobre sua possível aparição no desfile da Unidos da Tijuca.>