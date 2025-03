ENTENDA

Após suspeita de incidente, trio elétrico é vistoriado e provoca atraso na Barra-Ondina

Trio Barretão será comandado pela cantora Carla Cristina nesta segunda-feira (3)

Um suposto incidente com o carro de apoio do bloco Fissura, no sábado (1°), provocou atrasos na saída da cantora Carla Cristina, que comanda o Vem Comigo, nesta segunda-feira (3). Antes do início do desfile, por volta das 19h30, diversos agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) e das policiais Militar e Civil realizaram uma vistoria no trio elétrico. Depois de alguns minutos, o desfile foi liberado. >