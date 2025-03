CONVIDADO ILUSTRE

Entenda a condição de saúde da atriz que levou cão à festa do Oscar

A atriz, que vive com esclerose múltipla, conta com seu labrador Scout, um cão de serviço que auxilia nas limitações da doença

Na noite de sábado (2), durante a tradicional festa pós-Oscar promovida pela revista Vanity Fair, os holofotes não estavam apenas sobre as estrelas de Hollywood, mas também sobre um convidado especial: o labrador Scout, o fiel cão de serviço de Selma Blair. Conhecida por papéis icônicos em filmes como Segundas Intenções e Legalmente Loira, a atriz de 52 anos chamou a atenção ao trazer seu amigo peludo para a celebração. >

Scout, que acompanha Selma em suas atividades diárias, desempenha um papel fundamental na sua vida devido à esclerose múltipla, condição que a atriz foi diagnosticada em 2018. A esclerose múltipla é uma doença crônica e degenerativa do sistema nervoso central que causa inflamação nos neurônios e destrói a mielina, substância que envolve essas células nervosas. Isso leva a uma série de dificuldades, como perda de mobilidade, alterações no equilíbrio e na visão, além de fadiga e dificuldades cognitivas.>

De acordo com o Hospital Albert Einstein, a esclerose múltipla afeta principalmente mulheres e pode ser desencadeada por fatores genéticos e ambientais, como tabagismo e infecções virais. Em função das limitações causadas pela doença, Selma contou com a ajuda de cães de serviço, como Scout, que são treinados para realizar tarefas essenciais.>

A ONG ECAD (Educated Canines Assisting with Disabilities) explica que esses cães são treinados para realizar diversas funções que auxiliam os portadores de esclerose múltipla. Entre as tarefas desempenhadas por esses animais estão abrir gavetas, pegar objetos no chão, ajudar na vestimenta, acender e apagar luzes, e até mesmo auxiliar em momentos de falta de equilíbrio.>