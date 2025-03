LINDAS

Na mesma paleta de cores: Ivete e Claudia Leitte 'combinam' figurino; confira

Artistas desfilam nesta segunda-feira (3) com roupas parecidas

Tharsila Prates

Publicado em 3 de março de 2025 às 20:19

Ivete Sangalo e Claudia Leitte nesta segunda-feira (3) de Carnaval Crédito: Montagem sobre Reprodução (X) e Marina Silva/ CORREIO

O vermelho mais alaranjado e o amarelo, com franjas, deram o tom dos figurinos de duas grandes artistas da axé music nesta segunda-feira (3), no Carnaval de Salvador. Ivete Sangalo, comandando o Coruja na Barra, e Claudia Leitte, na pipoca do Campo Grande, parece que combinaram os figurinos pela semelhança.>

Ambas as roupas têm mangas longas e são nas cores amarelo e vermelho, com um pé no alaranjado, mas Ivete tem franjas nos braços e nas pernas, com tons também de rosa. Já a roupa de Claudia tem franjas no próprio corpo. O de Ivete é uma espécie de body. Já as franjas de Claudia dão a aparência de uma saia curta.>

As semelhanças, claro, são só uma coincidência, porque, ultimamente, as duas até protagonizaram uma rusga, mesmo que indireta, ainda no episódio da música Caranguejo, em que Claudia mudou a letra da canção, trocando a "Iemanjá" original pelo "Yeshua".>

Em janeiro, fãs notaram que as artistas deixaram de se seguir no Instagram após uma suposta indireta de Ivete sobre a atitude da colega. A baiana de Juazeiro comentou uma publicação do ex-secretário de Cultura de Salvador Pedro Tourinho, que criticava artistas que desrespeitam a cultura negra. Apesar de o post do ex-secretário não citar nomes, muitos atribuíram a mensagem à recente atitude de Claudia Leitte.>

Ivete Sangalo, na Barra, nesta segunda (3) Crédito: Reprodução Instagram

Em entrevista ao UOL no dia 10 de fevereiro, no entanto, Ivete Sangalo falou sobre a suposta rixa com Claudia Leitte, após a cantora ser acusada de intolerância religiosa e bloquear a artista no Instagram. Nas redes sociais pode parecer briga pesada, mas, para Ivete, o assunto não tira seu sono. >

"Eu não alimento, mas entendo a necessidade de uma fatia das pessoas do mundo, não só do Brasil, de alimentar as suas histórias, até uma parte lúdica da vida sobre isso, sobre essa ou aquela rixa, ou essa ou aquela indireta", disse Ivete. >