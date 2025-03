ORGULHO DA MÃE

Ivete Sangalo elogia o filho Marcelo: 'Ele tem uma pegada do pai'

Cantora faz declarações carinhosas sobre o filho, que aos 15 anos é percussionista na sua banda, durante o Carnaval de Salvador.

H Heider Sacramento

Publicado em 3 de março de 2025 às 20:18

Ivete Sangalo e Marcelo Crédito: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo, ícone do Carnaval de Salvador, agitou a cidade neste segunda-feira (3), atraindo multidões com seu trio elétrico no circuito Barra-Ondina. Antes de subir ao palco, a cantora compartilhou com a imprensa seu carinho e admiração pelo filho mais velho, Marcelo, de 15 anos, que é percussionista na banda da mãe. >

Com orgulho, Ivete descreveu Marcelo como um verdadeiro talento: "Ele é um produtor excepcional. Às vezes, não me surpreendo porque sempre espero muito dele, mas em alguns momentos ele supera tudo o que eu imaginei. Marcelo tem uma relação muito verdadeira com a música, é algo genuíno dele", contou a artista.>

Ivete ainda falou sobre a importância da troca com o filho e das lições que ele traz para sua carreira e vida pessoal. "Eu aprendo muito com ele, ele tem um bom gosto impecável e uma mente aberta para diversos estilos musicais. Ele ouve de tudo com a mesma dedicação. Eu só posso me considerar uma pessoa sortuda", disse, exaltando o talento visionário de Marcelo.>

Brincando, Ivete também comentou sobre o físico do filho, dizendo: "E sem falar que o bicho é bonitão, né? Tem uma pegada do pai também, uma pegada que só eu sei", fazendo os jornalistas presentes rirem.>

A relação musical entre mãe e filho parece ser uma parceria enriquecedora. Ivete explicou que, enquanto compartilha sua experiência com Marcelo, ele também a ensina, trazendo novas perspectivas sobre o futuro da música. "A música que fazemos agora é uma construção do que já foi feito. É importante percebermos que estamos sempre aprendendo e misturando, não existe uma fórmula para o futuro da música", refletiu.>