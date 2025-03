CONFUSÃO NA FOLIA

Estrangeiro com tatuagens nazistas é agredido por foliões em bloco

Confusão aconteceu após foliões perceberem símbolos nas tatuagens de um turista

H Heider Sacramento

Publicado em 3 de março de 2025 às 19:47

O incidente gerou tumulto após os participantes do bloco notarem símbolos naizstas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Na tarde desta segunda-feira (3), um estrangeiro, ainda sem identidade confirmada, foi agredido por foliões durante o desfile do bloco Marimbondo Não Respeita, no Centro do Rio de Janeiro. O incidente gerou tumulto após os participantes do bloco notarem que o homem exibia tatuagens de símbolos associados ao regime nazista, incluindo duas suásticas, a sigla SS (referente à polícia paramilitar do regime de Adolf Hitler) e o Sol negro, outro símbolo ligado ao nazismo. A informação é do jornal O Globo. >

De acordo com relatos de testemunhas, as tatuagens começaram a chamar atenção já na concentração do bloco, localizado na Avenida Franklin Roosevelt. "Eu fui até ele e disse que não era bem-vindo ali", afirmou um folião, que preferiu não se identificar. O estrangeiro, ao ser confrontado, teria respondido que não era nazista, mas, ainda assim, a situação escalou e a confusão teve início. A agressão foi evitada por outros foliões que, rapidamente, retiraram o homem do cortejo.>

Entre as tatuagens mais notadas estavam uma suástica na nuca e outra na testa, símbolos tradicionalmente associados ao nazismo, mas também utilizados em outras culturas, como o budismo e o hinduísmo. No rosto do homem, estava ainda a sigla SS, referência ao Schutzstaffel, a temida organização paramilitar de segurança que servia a Hitler e ao Partido Nazista.>

Além disso, ele ostentava um Sol negro, um símbolo que combina elementos como a suástica, a roda solar e a runa da vitória, que são representações da ideologia nazista. Esse símbolo, embora de origem nórdica, foi apropriado pelo nazismo, que tentou estabelecer uma conexão histórica com as antigas tribos germânicas e os vikings.>