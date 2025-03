SITUAÇÃO INUSITADA

Halle Berry beija Adrien Brody no Oscar e esposa do ator reage; veja vídeo

Dupla revive momento marcante do Oscar 2003 e surpreende

No tapete vermelho da 97ª edição do Oscar, realizado no último domingo (2), Halle Berry e Adrien Brody protagonizaram um dos momentos mais inusitados da noite. A atriz, com um sorriso de surpresa, beijou o ator, recriando a cena icônica de 2003, quando Brody, ao ganhar o Oscar de Melhor Ator por O Pianista, beijou Berry de forma inesperada durante a cerimônia. >