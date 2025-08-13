FRAUDE NA CAIXA

Funcionários e ex-funcionários da Caixa são alvos de operação da PF

Alvos realizavam comprovações de vida fraudulentas de pessoas fictícias ou já falecidas, emitiam segundas vias de cartões de beneficiários inexistentes e autorizavam pagamentos irregulares



Perla Ribeiro

Agência Brasil

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12:52

A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta quarta-feira (13), seis mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa especializada em fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Além dos mandados são cumpridos medidas de bloqueio e indisponibilidade de bens e ativos no valor estimado de R$ 3 milhões. As ações fazem parte da Operação Recupera que tem entre os alvo integrantes de uma quadrilha que tem entre seus membros funcionários e ex-funcionários da Caixa.

Funcionários e ex-funcionários da Caixa são alvos de operação da PF Crédito: Divulgação

As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal e estão sendo cumpridas em endereços relacionados aos acusados, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Os investigados poderão responder pela prática dos crimes de organização criminosa e peculato eletrônico. Segundo a PF, as ações “prosseguem para identificar outros envolvidos, desarticular o esquema criminoso e recuperar os ativos desviados”.

A PF informou que as fraudes começaram, em 2018, com a concessão indevida de benefícios assistenciais e previdenciários por meio da inserção de dados falsos nos sistemas informatizados do banco. Os investigados se valiam de seus acessos para viabilizar as fraudes.

Segundo as investigações, eles realizaram comprovações de vida fraudulentas de pessoas fictícias ou já falecidas, emitiam segundas vias de cartões de beneficiários inexistentes e autorizavam pagamentos irregulares. Além disso, os fraudadores utilizaram documentos adulterados para habilitar benefícios e atuavam sincronizadamente na inserção de dados falsos no sistema informatizado da Caixa.