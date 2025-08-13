Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Funcionários e ex-funcionários da Caixa são alvos de operação da PF

Alvos realizavam comprovações de vida fraudulentas de pessoas fictícias ou já falecidas, emitiam segundas vias de cartões de beneficiários inexistentes e autorizavam pagamentos irregulares

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Perla Ribeiro

  • Agência Brasil

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12:52

A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta quarta-feira (13), seis mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa especializada em fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Além dos mandados são cumpridos medidas de bloqueio e indisponibilidade de bens e ativos no valor estimado de R$ 3 milhões. As ações fazem parte da Operação Recupera que tem entre os alvo integrantes de uma quadrilha que tem entre seus membros funcionários e ex-funcionários da Caixa. 

Após prisão de brasileiras, PF cumpriu 18 mandados de prisão em 2023
Funcionários e ex-funcionários da Caixa são alvos de operação da PF Crédito: Divulgação

As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal e estão sendo cumpridas em endereços relacionados aos acusados, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Os investigados poderão responder pela prática dos crimes de organização criminosa e peculato eletrônico. Segundo a PF, as ações “prosseguem para identificar outros envolvidos, desarticular o esquema criminoso e recuperar os ativos desviados”.

A PF informou que as fraudes começaram, em 2018, com a concessão indevida de benefícios assistenciais e previdenciários por meio da inserção de dados falsos nos sistemas informatizados do banco. Os investigados se valiam de seus acessos para viabilizar as fraudes.

Segundo as investigações, eles realizaram comprovações de vida fraudulentas de pessoas fictícias ou já falecidas, emitiam segundas vias de cartões de beneficiários inexistentes e autorizavam pagamentos irregulares. Além disso, os fraudadores utilizaram documentos adulterados para habilitar benefícios e atuavam sincronizadamente na inserção de dados falsos no sistema informatizado da Caixa.

De acordo com a PF, a instituição financeira instaurou procedimento disciplinar que resultou na demissão dos envolvidos e na identificação de condutas ilícitas articuladas entre os autores, que já tinham antecedentes por faltas disciplinares semelhantes relacionadas à concessão indevida de benefícios. “Mesmo após a demissão, em 2022, os suspeitos deram continuidade ao esquema, delegando a terceiros o saque mensal de ao menos 17 benefícios fraudulentos ainda ativos”, diz a PF.

Mais recentes

Imagem - Acaba hoje o prazo para Bolsonaro se manifestar antes de julgamento do STF

Acaba hoje o prazo para Bolsonaro se manifestar antes de julgamento do STF
Imagem - Justiça mantém preso empresário suspeito de matar gari após briga de trânsito

Justiça mantém preso empresário suspeito de matar gari após briga de trânsito
Imagem - Luva de Pedreiro tem redução na frequência cardíaca, mostra boletim de hospital

Luva de Pedreiro tem redução na frequência cardíaca, mostra boletim de hospital

MAIS LIDAS

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
01

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - PM e empresária achados mortos em motel estavam dentro de banheira
02

PM e empresária achados mortos em motel estavam dentro de banheira

Imagem - Prefeitura na Bahia abre concurso com mais de 300 vagas e salários que chegam a R$ 12 mil
03

Prefeitura na Bahia abre concurso com mais de 300 vagas e salários que chegam a R$ 12 mil

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso com 672 vagas e salários de até R$ 7,5 mil
04

Prefeitura divulga edital de concurso com 672 vagas e salários de até R$ 7,5 mil