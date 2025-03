ENERGIA DE QUEM BATE LEQUE

Saiba o que representam e de onde vieram os leques nas ruas do Carnaval de Salvador

Artefato virou febre na folia da capital baiana

É impossível viver um dia do Carnaval de 2025 sem ouvir nas ruas o som dos leques batendo. Febre na festa em Salvador, o artefato geralmente associado ao calor tem enchido as avenidas e circuitos de Carnaval de cores e sons. >

Na pipoca os foliões compram leques, no camarote, marcas patrocinam os que serão entregues aos donos dos abadás. Não importa como - o importante é que todo mundo tenha um leque para curtir o Carnaval.>

Para Vitória Cerqueira, de 19 anos, ele representa uma conexão entre a cultura da comunidade LGBTQIAPN+, já que os leques são todos feitos nas cores do arco-íris, usadas na bandeira que representa o grupo.>

“Acho que ele vem não só para lidar com o calor de Salvador, mas também como um resgate da cultura LGBT. Para mim é um artefato cultural incrível e de grande representatividade, mesmo sendo apenas um leque”, opina.>

Vitória conheceu os leques por acompanhar a cantora Beyoncé. No álbum Renaissance, Bey faz um resgate da cultura ballroom, popular entre o público LGBT da década de 70.>

Em uma das músicas, ela usa instrumentos que remetem ao som de um leque se abrindo, o que se espelhou nos milhares de fãs que começaram a “bater leque” no ritmo das músicas, abrindo e fechando os artefatos rapidamente.>

“Desde a Renaissance Tour eu tava louca por um leque, e quando vi vendendo no Carnaval de Salvador tive que comprar. A gente vê os vídeos das muquiranas batendo leque como fazem nos shows da Beyoncé, encontra gente no meio da pipoca e começa a bater leque junto, é de arrepiar!”, comenta.>

Já para a adolescente Luana, de 13 anos, a influência da prática vem do Japão: “Amei o leque por causa das cores dele, do estilo dele, principalmente porque eu adoro a cultura japonesa, e ele veio de lá”.>

Até para quem não usa pela representatividade, o leque funciona bem. É o caso de Jéssica Gomes, de 32 anos, que se expressa pelo barulho e movimento do objeto.>

“É uma manifestação, uma coisa que vem de dentro e a gente bota para fora com o ‘vrau’ do leque. É uma manifestação do que a gente não pode expressar em palavras, é o leque que expressa”, afirma.>