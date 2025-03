DOR

Roberta Miranda revela drama após ser estuprada aos 16 anos: 'Deu um chute na minha barriga e matou meu filho'

Cantora de 68 anos vai lançar livro autobiográfico

Roberta Miranda, de 68 anos, chocou os telespectadores do Fantástico, na TV Globo, ao revelar histórias dolorosas que viveu quando era mais jovem. A cantora citou episódios como o alcoolismo do pai, um estupro que sofreu e um aborto após ser agredida.>

Ela conta que saiu de casa muito nova, aos 14 anos, porque não suportava mais o vício do pai. “Tudo aconteceu na minha vida a partir dos 14 anos. O meu pai era um alcoólatra e quando ele não bebia, era o homem que eu mais amava, e quando bebia ele era a pessoa que eu mais odiava", iniciou. A cantora acrescentou: “Ele me batia, me jogava para fora de casa e eu não aguentava mais aquele tipo de humilhação. Fui embora e ficava dois, três dias caminhando ali na rua mesmo e não tinha onde dormir”.>