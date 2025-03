VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Perito Ricardo Molina 'surta' em briga com esposa, quebra móveis e põe fogo em casa

Mulher precisou pular da janela para sobreviver

Fernanda Varela

Publicado em 9 de março de 2025 às 14:38

Ricardo Molina Crédito: Divulgação

Um dos peritos mais famosos do país, Ricardo Molina, de 73 anos, brigou com sua esposa, de 45 anos, e ateou fogo na casa onde vivem, no Condomínio Caminhos de São Conrado. O caso aconteceu na noite de sábado (8).>

Conhecido por atuar em crimes de grande repercussão, como o caso PC Farias, Molina já se envolveu em outros casos de violência doméstica. O perito e ex-professor da Unicamp >

A Polícia Militar chegou ao local após receber denúncias de uma suposta briga entre os dois. Ao chegar ao local, os policiais foram informados de que Molina teria sido visto com uma faca.>

A esposa estava em uma sacada do pavimento superior e conseguiu se salvar ao descer para o andar térreo e pular por uma janela, com ajuda dos policiais. Em seguida, os agentes foram em busca do perito, que estava jogando e quebrando objetos no chão. Em seguida, ele incendiou a casa. Os militares, ao sentir o cheiro de queimado, arrombaram a porta.>

Eles encontraram Molina atirando objetos, papéis e roupas em uma fogueira que ele mesmo fez. Quando notou a presença da polícia, o perito tentou se esconder, mas foi detido.>

Molina estava com um canivete e tinha ferimentos leves no pé por ter andado sob cacos de objetos quebrados. Ele recebeu cuidados médicos e foi levado para a Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas para ser ouvido.>

Abalada, a esposa dele foi levada ao hospital para realizar exames. Segundo registro do boletim de ocorrência, ela não tinha lesões aparentes. O caso foi registrado como violência doméstica e o casal, que apresentou versões antagônicas à polícia, foi liberado.>

Ricardo Molina é perito em fonética forense e ex-professor da Unicamp. Além do caso PC Farias, ele atuou no acidente aéreo que matou os integrantes da banda Mamonas Assassinas. Também fez participações diversas em programas como o Fantástico.>

Outros casos de violência>

Ricado Molina já foi acusado de violência doméstica por sua ex-mulher, em 2023. Ela denunciou o perito informando que ele estava planejando uma forma de sequestrá-la para interná-la de forma compulsória. Ele contaria com a ajuda do pai para isso.>