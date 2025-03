GOSTOU?

Ex-Globo vira alvo de chacota após harmonização facial: 'Tá parecendo uma tilápia'

Ator rebateu críticas e garantiu estar super feliz com resultado

No Carnaval, o ator falou sobre as críticas que recebeu pelo novo visual e garantiu estar satisfeito. "Gostei (do resultado). Estou super feliz, feliz com o corpo. O importante é estar feliz", comentou em entrevista ao gshow. "Eu não tenho mais 20 anos. Acho que envelheci muito, enfim, mas eu acho que beleza é algo interno. A gente está feliz por dentro, está bem, é isso", completou.>