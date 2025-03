CRIME

Homem é encontrado sem pênis e coração; idosa confessa crime e diz que comeu órgãos

Mulher acusou homem de estuprar menores

Um idoso de 60 anos foi encontrado morto sem o pênis e parte do coração. O caso assustador aconteceu em Peruíbe, no litoral de São Paulo. A culpada teria sido uma mulher de 65 anos, identificada como Josefa de Lima Souza, que vive em situação de rua, que admitiu ter comido as partes faltantes do corpo do homem.>