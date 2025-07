REALITY SHOW

Expulso do BBB, famoso é cotado para o elenco de A Fazenda 17; saiba quem

Funkeiro pode voltar à TV após polêmica em reality da Globo; ele foi acusado de assédio durante o BBB 23

A nova temporada de A Fazenda ainda nem começou, mas já está dando o que falar. De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o funkeiro MC Guimê estaria entre os nomes cotados para integrar o elenco de A Fazenda 17, prevista para estrear nos próximos meses na Record TV. >

O artista ganhou notoriedade no BBB 23, da TV Globo, ao participar como integrante do grupo Camarote. No entanto, foi expulso do programa após um episódio de assédio envolvendo a mexicana Dania Mendez, que participava de um intercâmbio entre realities. Na ocasião, Guimê foi flagrado passando a mão no corpo da convidada durante uma festa. O lutador Cara de Sapato, que também protagonizou a polêmica tentando beijá-la contra sua vontade, foi igualmente eliminado. A emissora alegou quebra das regras e anunciou a expulsão de ambos ao vivo.>