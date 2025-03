FARIA?

Homens gastam até R$ 22 mil para 'soltar emoções reprimidas' em curso

Alunos aprendem a 'entender o sagrado feminino' e a 'experimentar potencial orgástico'

Fernanda Varela

Publicado em 9 de março de 2025 às 12:34

Alunos aprendem a 'entender o sagrado feminino' e a 'experimentar potencial orgástico' Crédito: Acervo pessoal

Quanto você pagaria para se libertar de emoções reprimidas? Alguns homens estão pagando até R$ 22 mil em um curso para poder se ver livres delas. >

A ideia foi do publicitário Dani Bittar, de 34 anos. Todo mês ele promove, em São Paulo, um encontro com três dias de duração para falar sobre a compreensão do 'sagrado feminino' e para 'experimentar potencial orgástico'. O público é composto exclusivamente por homens, principalmente gays, que buscam estudar e entender as vulnerabilidades masculinas, além de desenvolver o autocuidado. Pelo menos é o que promete o programa do curso Body&Heart (corpo e coração, em inglês).>

O valor inicial é de R$ 2,5 mil por aluno, mas pode aumentar caso o aluno deseje hospedagem na casa onde ocorre o evento. Negros, indígenas, pessoas não-binárias, trans e menores de 25 anos têm desconto.>

Um dos valores mais altos é de R$ 22 mil, caso o aluno decida se hospedar em Ilhabela, outro local onde o professor também oferece um curso sobre vulnerabilidade com duração maior, de cinco dias, e exercício mais intensos. >

"Conecte-se com sua vulnerabilidade. Experimente todo o potencial orgástico por meio de práticas sensoriais e afetivas. Liberte o seu poder! Solte suas emoções reprimidas para sentir mais amor na sua vida", diz o descritivo do curso de São Paulo no site.>

Segundo o site do retiro, durante os três dias são abordados alguns pontos, como:>

-Acesso a sentimentos via conexões interpessoais;>

-ritual de autoaceitação da nudez e acolhimento da vulnerabilidade;>

-aprendizado sobre meditação.>