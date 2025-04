PURO LUXO

Paraíso dos ricos: grupo compra ilha particular na Bahia para reunir empresários e médicos

O local fica a 30 minutos de lancha da Bahia Marina, em Salvador

Agora médicos e empresários poderão ter a tão sonhada privacidade na hora de curtir uma praia. É que um grupo formado por grandes nomes da medicina, como Gabriel Almeida, Derek Camargo e Lucas Gasparini, adquiriu uma ilha particular na Baía de Todos-os-Santos e agora pretendem transformá-la no ‘paraíso dos médicos’.>

Em entrevista ao Alô Alô Bahia, Gabriel Almeida, explicou que a propriedade servirá como um ponto de encontro dos maiores profissionais do Brasil com empresários de empresas bilionárias. A ilha será um centro de experiências imersivas, oferecendo vivências presenciais com foco em mentoria, educação e aceleração de carreira.>