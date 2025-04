HISTÓRICO

FOTOS: Copacabana Palace celebra seu primeiro casamento preto da história

A influenciadora Bárbara Brito e seu marido, Levis Novaes, exigiram que todos os funcionários do evento também fossem negros

A influenciadora Bárbara Brito e seu marido, Levis Novaes, cravaram o nome na história. O casal foi o primeiro a celebrar um casamento entre negros no Copacabana Palace, um dos hotéis mais luxuosos do mundo. >

O evento histórico aconteceu em 2024, mas o casal só contou os bastidores da história nesta semana. Segundo Bárbara, o evento foi pago totalmente pelo casal e custou cerca de R$ 400 mil. A influenciadora falou sobre a importância de pessoas pretas passarem a ocupar locais predominantemente brancos e celebrou a cultura afro-brasileira com samba, R&B e representatividade.>

Bárbara conta que em mais de 100 anos de história, o hotel nunca havia sediado um casamento de um casal negro, tornando o evento um marco histórico. Eles subiram no altar em agosto passado. >

Apesar de somar mais de 150 mil seguidores em suas redes sociais, a influenciadora fez questão de reforçar que não contou com nenhum serviço de parceria ou permuta relacionado ao hotel. "Tudo foi pago com muito trabalho e esforço", declarou.>

Em suas redes sociais, Débora revelou ainda que fez questão de que todos os funcionários envolvidos no evento fossem negros, para que o ambiente refletisse a identidade dos noivos e de suas famílias. "Eles veem, semanalmente, pessoas brancas e ricas naquele lugar. Queria que pudessem se identificar conosco também", afirmou.>

A festa teve muito samba e R&B (gênero musical derivado do blues, com influências do soul, funk, pop e hip-hop), além de um menu chiquíssimo e bebidas à vontade.>