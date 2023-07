Ator de Turma da Mônica com fetiche em cocô quebra silêncio: 'Faço terapia'

Crédito: Reprodução

Um ator praticamete desconhecido se transformou no nome mais comentado nas redes sociais nos últimos dias. Fernando Mais virou alvo de debate após revelarem que ele era o dono do pseudônimo Gustavo Scat, um perfil voltado para o fetiche escatológico.



A maioria das reações com coprofilia - fetiche sexual em cocô, xixi, peido e afins - de Fernando foi de revolta e até ódio, , o que teve um efeito direto em sua saúde mental.



"Está sendo muito difícil. Eu não estou bem, estou tomando remédio, fazendo terapia todos os dias", admite o artista em entrevista ao portal Notícias da TV.

Um dos principais medos do ator, que já atuou em filmes como o da "Turma da Mônica: Lições", agora é ficar sem emprego.

"As marcas provavelmente não vão querer se associar a mim, pelo menos por agora. Nesse momento, isso tudo me prejudicou muito", confessa.

Apesar do hate, o homem por trás do perfil Gustavo Scat também valoriza as mensagens positivas que recebeu e adianta que pretende transformar o fetiche por cocô em uma nova carreira. "Quero fazer um podcast sobre o assunto, talvez dar palestras, fazer um programa de entrevista. Eu vou espremer mais essa limonada e fazer caipirinhas", brinca.