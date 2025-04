TOPARIA?

Dia do Corno: conheça o cuckold, fetiche em ser “chifrado”

O fetiche cuckold consiste em gostar e sentir tesão em ver sua parceria tendo relações com outra pessoa

Quando o assunto é traição, as pessoas costumam lembrar de eventos desagradáveis e até traumáticos pelos quais já passaram. Além disso, para alguns, a fama de “ser corno” não é algo para sair por aí exibindo — mesmo assim, costuma ser um dos grandes assuntos musicais. Não à toa, o assunto ganhou até data oficial, celebrada nesta sexta-feira (25/4).>

No Dia do Corno, vale lembrar que o “traído” deixou de ser apenas alvo de deboche para se tornar também um expectador voluntário do prazer de sua companheira. Uma pesquisa da plataforma de sexo Sexlog mostra que ser corno virou desejo, fantasia e até estilo de vida para muitos brasileiros.>