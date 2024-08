PAIXÃO

Mari Fernandez surge em clima de romance com a influenciadora Júlia Ribeiro

As duas curtiram dias de folga em Fernando de Noronha

Os rumores de que a cantora Mari Fernandez estaria em um relacionamento sério com a influenciadora Júlia Ribeiro só aumentam a cada dia e, nesta semana, as duas surgiram juntas em uma viagem.

Curtindo as praias de Fernando de Noronha, a influenciadora compartilhou em seu Instagram diversos cliques, e um deles ao lado da cantora. Na foto, as duas surgiram sorridentes e abraçadas, demonstrando carinho.

As duas não assumiram nenhum relacionamento, mas nas redes sociais, os fãs de Mari Fernandez já soltaram algumas pistas do namoro. Alguns comentam no X, antigo Twitter, que Júlia e Mari estão juntas há 3 anos, mas evitam expor o amor.