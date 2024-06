DIA DO ORGULHO LGBT

Gil do Vigor revela que não sentia orgulho de ser gay antes de se assumir: 'Tive medo'

Ex-BBB contou que receio era por causa da mãe dele

Da Redação

Publicado em 28 de junho de 2024 às 10:54

Gil do Vigor e Jacina Santanna Crédito: Redes sociais

Um dia de luta, mas também de muito aprendizado. Neste dia do orgulho LGBTQIA+, tem pessoas da comunidade que sentiu vergonha de ser quem era, como é o caso do Gil do Vigor.

Assumidamente gay, o ex-BBB não sentia orgulho de quem era por medo de ser rejeitado pela família, principalmente por sua mãe, dona Jacira Santanna.

"Quando me abri, tive medo das pessoas me atacarem e minha mãe ver aquilo, de como ela receberia os ataques preconceituosos que eu sofreria. Minha única preocupação foi essa porque nosso Brasil, infelizmente, ainda é muito homofóbico", disse em conversa ao gshow.

Mesmo revelando aos 16 anos para a mãe que era homossexual, Gil teve medo de enfrentar a conversa com dona Jacira, a proibindo de comentar qualquer coisa sobre o assunto em casa.

"O BBB me auxiliou a ter coragem suficiente para não esconder mais minha essência e a palavra 'orgulho' vem com muita força. Não entendia o que isso significava para a comunidade LGBT, mas, quando saí do reality, vi que poderia ter orgulho de quem sou, não precisava me envergonhar. Fez todo o sentido! Durante boa parte da minha vida nunca tive orgulho. Hoje entendo que preciso, devo e posso me orgulhar de quem sou".

Apesar de toda a luta, Gil entende que ser homem gay atualmente é motivo de orgulho, principalmente por entender que não precisa mais se esconder para ser respeitado e aceito na sociedade.