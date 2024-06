SAIBA MAIS

Shopping Paralela oferece serviços gratuitos ao público LGBTQIAPN+

Entre os serviços ofertados, estão a inclusão de nome social no cartão do SUS, realização de testes rápidos para HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST), distribuição de preservativos e material socioeducativo, além de orientações sobre mudança de nome social com a Defensoria Pública, profissional e ajustes no currículo, e formação de banco de currículos para lojistas e público externo. Outra atividade disponível será a inscrição para cursos profissionalizantes.