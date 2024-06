MAIOR OFERTA

Streamings gratuitos são opção para quem vai ficar em casa no São João

Confira cinco dicas de streamings gratuitos com variedade de filmes, programas, séries e realityshows

Luiza Gonçalves

Publicado em 21 de junho de 2024 às 09:28

Com a cidade dividida entre um clima de festa em alguns bairros e o vazio deixado em outros pelo grupo que partiu rumo ao interior para os festejos juninos, pode ser difícil pensar em alternativas para se entreter neste final de semana. Se você não vai forrozear no São João, não curte sair ou até mesmo queria ir, mas ficou preso no trabalho, saiba que ainda tem como curtir o feriado, mesmo que seja em casa. E de graça!

O CORREIO separou cinco serviços de streaming e plataformas de conteúdo audiovisual que reúnem uma programação variada entre curtas, longas, reality shows, animes e novelas, com ofertas gratuitas.

A primeira delas é a Pluto TV, um dos expoentes do sistema FAST no Brasil. FAST é a sigla para "Free ad-supported streaming television" (ou Televisão via streaming gratuita suportada por anúncios, em português). Trata-se de uma plataforma que reúne 137 canais diversos, com exibição linear via internet e com a presença de comerciais, aproximadamente dez minutos de propaganda por hora.

De acordo com o jornalista Renan Frade, colunista do Splash UOL, o aumento dos preços das plataformas de streaming em cerca de 40% tem feito com que a adesão ao FAST aumente. Nos Estados Unidos, já são 19 serviços diferentes. Já na América Latina, o FAST cresceu 65% entre 2023 e 2024, segundo dados da Amagi - empresa que fornece soluções de transmissão em nuvem.

Frade ainda destaca que a Paramount, responsável pela Pluto TV, informou que em 2023 a Pluto TV teve 466 milhões de horas consumidas por espectadores brasileiros.

Programas

A Pluto TV reúne um menu de séries e filmes, divididos por gênero, que contém clássicos como Jeannie é um Gênio, Flashdance e Um Tira da Pesada. Nos reality shows, destacam-se MasterChef e RuPaul's Drag Race, além de programas esportivos, canais jornalísticos, desenhos e animes nas modalidades TV ao Vivo e Sob Demanda.

Neste ano, o streaming lançou o canal da Dia TV na plataforma, que vem do YouTube com segmentos como De Frente Com Blogueirinha, Diva Depressão e Corrida das Blogueiras, além de mais nove canais, de culinária a séries criminais.

Para quem quer uma programação centrada no conteúdo nacional, voltada à nostalgia ou aos novos talentos do cinema, duas opções gratuitas estão disponíveis. A primeira delas é no streaming GloboPlay, que possui uma seção de conteúdos liberados para não assinantes. Se você é fã de Malhação, poderá fazer uma verdadeira maratona com 18 temporadas disponíveis, incluindo a primeira edição de 1995. A seleção conta ainda com 48 séries, programas infantis e de humor, dentre eles A Grande Família, Sítio do Picapau Amarelo, Tapas e Beijos e Os Trapalhões.

Uma outra dica é edicada aos curta-metragens brasileiros indicados à primeira etapa do Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro 2024. São 62 filmes entre ficção, documentário e animação disponíveis gratuitamente no Porta Curtas, dedicado exclusivamente à produção nacional, até o próxima segunda-feira. Entre as concorrentes estão as baianas Eu, Negra, de Juh Almeida; Jussara, de Camila Cordeiro Ribeiro; Mulher Vestida de Sol, de Patrícia Moreira; e Quintal, de Mariana Netto.

Tendo como diferencial o foco em clássicos, o streaming Libreflix é mais uma alternativa para ter acesso a filmes, documentários, curtas-metragens, séries e conteúdo infantil, de maneira gratuita. Alguns destaques do catálogo são: a série Castelo Rá-Tim-Bum e os filmes Limite (1931), Metrópolis (1927) e Viagem à Lua (1902).

Mais informações

Pluto TV: Tem 137 canais de séries, filmes, reality shows, programas de esporte, jornalismo, música e animação. Há canais dedicados apenas a determinados gêneros de filmes, como comédia, terror, além de um dedicado ao cinema brasileiro. Os conteúdos podem ser vistos sem criação de perfil nas modalidades TV ao Vivo e Sob Demanda. Acessível via navegador ou app.

Globoplay: Embora seja pago, tem uma seção de conteúdos gratuitos mediante criação de perfil na plataforma. Os conteúdos disponíveis dividem-se em novelas, seriados de comédia e drama, e séries e desenhos infantis. Há também programas da Globo como Conversa com Bial e Profissão Réporter. Acessível via navegador ou app.

Netmovies: Embora tenha um catálogo farto, pouca coisa merece destaque. Mas estas realmente são boas, como os clássicos Aconteceu Naquela Noite, de Frank Capra, e Amacord, de Felline. Há também bons filmes nacionais, como Dona Flor e Seus Maridos e Bye Bye Brasil, road movie com trilha sonora de Chico Buarque.

Libreflix: Streaming gratuito com acesso a filmes, documentários e conteúdos audiovisuais. Os conteúdos podem ser vistos sem criação de perfil com acesso via navegador ou app.