CULTURA

Banda Jammil celebra a tradição junina em show gratuito no Pelourinho

A Banda Jammil vai embalar o público da capital baiana com um show especial que vai unir o melhor do axé e do forró. A apresentação acontece no dia 23 de junho, a partir das 18h, no Largo do Pelourinho. A festa contará ainda com apresentações de Paulinho Boca, Falamansa e Carneirinho. A entrada é gratuita.