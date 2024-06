SALVADOR

Instituto Cervantes celebra Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA com evento na sexta (28)

O Instituto Cervantes Salvador promove um recital de poesia com participação de artistas LGBTQIA+ brasileiros nesta sexta-feira (28), data em que é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGTBQIA+. O evento gratuito acontece no auditório do instituto, na Ladeira da Barra, a partir das 18h, e tem co-realização da Embaixada da Espanha no Brasil e apoio do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão da Darana RP.